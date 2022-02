Szef MSZ Rosji, Siergiej Ławrow mówił wcześniej, że udzielenie przez UE wspólnej odpowiedzi na rosyjskie propozycje przekazane każdej z 27 stolic pod koniec stycznia będzie prowadzić do załamania się rozmów.



Unijni dyplomaci w rozmowie z Reutersem mówili, że listy wysłane przez Ławrowa do każdego z państw Unii z osobna, były postrzegane jako sposób na doprowadzenie do podziałów w Unii, w której różne państwa mają różny stosunek do Rosji.



Komisja Europejska i szef unijnej dyplomacji, Josep Borrell, zdecydowali się więc na odpowiedź w imieniu wszystkich krajów członkowskich, co ma być oznaką europejskiej jedności.

- Państwa UE uzgodniły, że wysoki przedstawiciel (Borrell - red.) powinien odpowiedzieć na propozycje ministra Ławrowa w imieniu 27 państw Unii - powiedział rzecznik KE na konferencji prasowej.



Rosyjska ambasada przy UE potwierdziła, że otrzymała odpowiedź.



Treść odpowiedzi na propozycje Rosji w zakresie gwarancji bezpieczeństwa (wcześniej udzieliły jej USA i NATO) nie jest ujawniana.

Rosja domaga się od USA i Zachodu m.in. gwarancji, że NATO nie będzie rozszerzać się na wschód, co w szczególności oznaczałoby, że członkiem NATO nigdy nie zostanie Ukraina.

Moskwa chce też, aby NATO wycofało swoich żołnierzy i systemy uzbrojenia z krajów, które przystąpiły do Sojuszu po 1997 roku. Dotyczyłoby to m.in. Polski.

NATO i Zachód odrzucają te żądania.