- Szczerze mówiąc jestem rozczarowany, że prowadzimy rozmowy między niemym a głuchym. Wygląda tak, jakbyśmy słuchali, ale nie słyszeli. Przynajmniej, jeśli chodzi o nasze szczegółowe wyjaśnienia, nie padają one na żyzną glebę. Tak jak mówią, że Rosja czeka, aż ziemia zamarznie i będzie twarda, aby przeszły po niej czołgi na terytorium Ukrainy, tak wydaje mi się, że taka sama jest brytyjska gleba, na którą padają i od której odbijają się przedstawiane przez nas fakty - mówił Ławrow po rozmowach z Elizabeth Truss, szefową brytyjskiej dyplomacji.

Reklama

Zastanawialiśmy się już: może Anglosasi coś przygotowują, skoro ewakuują swoich pracowników? Siergiej Ławrow, szef MSZ Rosji

Ławrow dodał, że według jego intuicji, Brytyjczycy "albo nie znają tych szczegółowych wyjaśnień (Rosji) lub całkowicie je ignorują".



Truss mówiła z kolei, że Rosja "wciąż może zaniechać agresji przeciw Ukrainie i zdecydować się na ścieżkę dyplomatyczną".

Czytaj więcej Dyplomacja Johnson przed wizytą w Warszawie: NATO musi wytyczyć linie na śniegu Brytyjski premier Boris Johnson, przed czwartkową wizytą w Brukseli i w Warszawie powiedział, że NATO musi "wytyczyć linie na śniegu i jasno oznajmić, że są zasady, co do których nie może być kompromisu".

Reklama

- Fakty mówią za siebie. Widzimy rosnącą liczbę żołnierzy, broni na granicy z Ukrainą i uważamy je za zagrożenie. Widzimy też działania z zakresie cyberwojny i inne typy działań mające na celu osłabić demokrację na Ukrainie - dodała.

Ławrow mówił też, że Zachód wykorzystuje prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, aby "zachwiać Rosją".



- Zełenski wzywa, by nie panikować. Ale najwyraźniej, nasi zachodni koledzy potrzebują Zełenskiego tylko jako narzędzia, aby zachwiać Rosją, nikt nie dba o to, co on myśli i jakie negatywne konsekwencje dla gospodarki Ukrainy ma cała ta histeria, jak inwestorzy uciekają z Ukrainy, z powodu tych łkań i lamentów, gdy pracownicy ambasad są ewakuowani, a obywatele krajów anglosaskich mają wyjeżdżać z Ukrainy tak szybko, jak to możliwe - mówił Ławrow.



- Przy okazji, zastanawialiśmy się już: może Anglosasi coś przygotowują, skoro ewakuują swoich pracowników? Przyglądaliśmy się ich działaniom i - prawdopodobnie - też nakażemy części pracowników naszych misji dyplomatycznych powrót do Rosji na pewien czas - dodał.