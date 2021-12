Le Pen była jednym z polityków, którzy wzięli udział w kongresie prawicowych partii, który odbył się w Warszawie. W rozmowie z "Rzeczpospolitą" wyjaśniała, że PiS i Zjednoczenie Narodowe łączy "idea, że narody za wszelką cenę muszą pozostać suwerenne i wolne i tylko pod tym warunkiem mogą tworzyć sojusz europejski".

Reklama

Le Pen była też pytana o koncentrację rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą i możliwą agresję Rosji przeciw sąsiadowi. - Nie sądzę, aby Putin zrobił taki błąd. Ale uważam też, że w tej sprawie Unia odegrała rolę strażaka-piromana. Można mówić, co się chce, ale Ukraina należy do sfery wpływów Rosji. Próbując naruszyć tę strefę wpływów, tworzy się napięcia, lęki i dochodzi się do sytuacji, jakiej dziś jesteśmy świadkami. A powinniśmy wszyscy razem walczyć z realnym zagrożeniem, jakie wisi nad Europą: islamizmem - odpowiedziała.

Czytaj więcej Polityka Le Pen: Ukraina należy do sfery wpływów Rosji TSUE nałożył na Polskę milion euro dziennych kar za łamanie zasad praworządności. Otóż Francja za Polskę tę karę zapłaci! – mówi Marine Le Pen, liderka Zjednoczenia Narodowego.

O te właśnie słowa pytany był na konferencji prasowej premier Morawiecki.

- Na poziomie UE jesteśmy atakowani niesprawiedliwie, poniżej pasa, przez instytucje UE i niektóre kraje. W związku z tym szukamy sojuszników w walce przeciw federalizacji, centralizacji europejskiej. Dlatego w sobotę spotkaliśmy się z przedstawicielami partii patriotycznych, konserwatywnych, prawicowych, partii, które chcą, żeby Europa była Europą ojczyzn - odpowiedział szef rządu.

Reklama

Szukamy sojuszników w walce przeciw federalizacji, centralizacji europejskiej Premier Mateusz Morawiecki

Morawiecki dodał, że partie, które spotkały się w weekend w Warszawie "nie muszą się we wszystkim zgadzać" - i słowa Le Pen są właśnie taką kwestią, w której takiej zgody nie ma. Premier podkreślał przy tym, że na zachodzie Europy nie wszyscy muszą rozumieć sytuację we wschodniej części kontynentu.

- Możemy się różnić w wielu sprawach, ale jednocześnie musimy mieć sojusz partii, które chcą silnej Unii Europejskiej siłą państw. Walczymy po prostu o nasze prawa i będziemy dalej walczyć - podsumował szef rządu.

Wcześniej premier na konferencji prasowej zorganizowanej w pobliżu granicy Polski z Białorusią dziękował żołnierzom i funkcjonariuszom policji oraz Straży Granicznej za ochronę granicy kraju.

Autopromocja Bezpłatny e-book WALKA O KLIMAT. Nowa architektura energetyki POBIERZ

- Miarą suwerenności państwa jest szczelność granicy, zdolność naszego państwa do ochrony granicy - podkreślał.