- Sytuacja na zachodniej granicy nie jest łatwa. Można zaobserwować jak polscy, ograniczeni politycy, wyruszyli w objazd po innych krajach. Wczoraj zwróciłem uwagę, gdzie pojechał (Mateusz) Morawiecki. Do Wielkiej Brytanii. Jestem pewien, że przygotowują plan zniszczenia, w ciągu roku lub dwóch, Unii Europejskiej na rozkaz USA - oświadczył przywódca Białorusi.



- Amerykanie nie potrzebują partnerów, którzy mogą z nimi rywalizować - dodał Łukaszenko.



Białoruski dyktator przekonywał, że gdy w Unii Europejskiej powstało euro, pojawiło się zagrożenie dla dolara, co jednocześnie było początkiem problemów w bloku euroatlantyckim.

- Dlatego jestem pewien, że nieprzypadkowo Wielka Brytania opuściła UE, ponieważ nie czerpała z niej korzyści. Teraz pora na Polskę. Niektórzy mówią już otwarcie, że jeśli UE przestanie wypłacać subsydia, wówczas Polska nie będzie potrzebować UE. Dlatego robione jest wszystko, aby zniszczyć Unię Europejską - ocenił Łukaszenko, cytowany przez agencję BiełTA.

Łukaszenko mówił też, że przeciwko Białorusi prowadzona jest "wojna hybrydowa na niemal wszystkich kierunkach".

- Ostrzegałem pod koniec 2020 roku, że wojna hybrydowa została przeciwko nam rozpoczęta na niemal wszystkich kierunkach. Jesteśmy na krawędzi gorącej konfrontacji - stwierdził białoruski dyktator.



- Nie wiemy co dla nas szykują. Nie wyobrażaliśmy sobie nawet, że dojdzie do kryzysu imigracyjnego. Jednak się pojawił, i oni go napędzają cały czas - mówił Łukaszenko.

Zachód oskarża Łukaszenkę o to, że celowo doprowadził do kryzysu migracyjnego na granicach Białorusi z UE, w odwecie za sankcje nałożone na Białoruś przez Brukselę.