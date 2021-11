Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla stwierdził, że "gdy Rosjanie sądzą już, że nic bardziej absurdalnego, agresywnego, nieprzyjaznego i niekonstruktywnego nie może dotrzeć do nich zza oceanu" wówczas "za każdym razem, niestety, są w błędzie".



Obecna kadencja prezydenta Rosji kończy się w 2024 roku i, na mocy konstytucji, powinna to być jego ostatnia kadencja na tym stanowisku. Jednak Rosja znowelizowała konstytucję co, według interpretacji Moskwy, oznacza, że Putin może ubiegać się o dwie kolejne kadencje, co oznacza, że mógłby rządzić Rosją do 2036 roku.

Prezydent Władimir Putin powiedział w czwartek, że Zachód zbyt lekceważąco traktuje ostrzeżenia Rosji, by nie przekraczać jej "czerwonych linii". Zapowiedział, że Moskwa potrzebuje poważnych gwarancji bezpieczeństwa ze strony Zachodu.

Putin został prezydentem Rosji w 2000 roku, w 2008 roku, po dwóch kadencjach, został premierem, a na jedną kadencję w roli prezydenta zastąpił go Dmitrij Miedwiediew. W 2012 roku znów został prezydentem, ponieważ konstytucję Rosji zinterpretowano tak, iż prezydent nie może sprawować urzędu dłużej niż dwie kadencje z rzędu.

2036 Do tego roku Władimir Putin może pełnić funkcję prezydenta Rosji

Kongresmani Steven Cohen (Partia Demokratyczna) i Joe Wilson (Partia Republikańska) zaproponowali przyjęcie przez Izbę Reprezentantów rezolucji o zakończeniu uznania Putina za prezydenta po upływie jego obecnej kadencji, w maju 2024 roku.