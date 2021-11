Gen. Carter, który z końcem listopada przestanie pełnić funkcję Szefa Sztabu Obrony stwierdził, że kryzys, który ma miejsce na granicy Polski z Białorusią, rozgrywa się zgodnie z "rosyjskimi podręcznikami".



Według brytyjskiego generała sytuacja jest niebezpieczna i wiąże się z poważnym ryzykiem incydentu, który doprowadzi do wybuchu konfliktu z Rosją, które to ryzyko jest najwyższe od czasu zakończenia Zimnej Wojny.



Gen. Carter stwierdził, że imigranci są "wypychani przez Mińsk na granice Unii Europejskiej", aby zdestabilizować region. W czasie wywiadu udzielanego BBC gen. Carter na pytanie, czy obawia się, iż sytuacja na granicy Polski z Białorusią może eskalować i przekształcić się "w coś naprawdę poważnego", odparł: "Tak, obawiam się". - Uważam, że to klasyczny przykład prowadzenia działań hybrydowych, w których łączy się dezinformację z destabilizacją, a pomysł wypychania imigrantów na granice UE jest klasycznym przykładem takich działań - dodał.

"The Independent" przypomina, że brytyjski resort obrony poinformował w piątek o wysłaniu niewielkiej liczby brytyjskich żołnierzy do Polski, gdzie mają oni zapewnić "wsparcie inżynieryjne" polskim żołnierzom chroniącym bezpieczeństwa granicy.



Gen. Carter pytany o tę sprawę zaznaczył, że Brytyjczyków wysłano do Polski, aby pomogli budować ogrodzenia na granicy, a nie walczyć z wrogiem. - Pokazuje to naszą jedność z Polską i to, że stoimy za Polakami w obliczu tego rodzaju zagrożeń - dodał.

Jednocześnie Szef Sztabu Obrony Wielkiej Brytanii podkreślił, że nie jest w stanie przewidzieć czy napięcie na granicy Polski z Białorusią może doprowadzić do "wojny, w której padną strzały", ale dodał, że Wielka Brytania i NATO "muszą zachować czujność".



Gen. Carter zwrócił też uwagę, że od zakończenia Zimnej Wojny dyplomacja mierzy się z bardziej złożonym, wielobiegunowym światem, w którym "tradycyjne narzędzia dyplomatyczne i dyplomatyczne mechanizmy" nie są już dostępne. - Ryzyko eskalacji jest większe, podobnie jak ryzyko tego, że eskalacja doprowadzi do błędnej oceny sytuacji - podsumował.