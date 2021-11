Australia wycofała się z kontraktu na zakup konwencjonalnych okrętów podwodnych we Francji po ustanowieniu partnerstwa z Wielką Brytanią i USA (tzw. AUKUS), na mocy którego Canberra pozyska osiem okrętów podwodnych z napędem atomowym.

Thebault, który po ustanowieniu partnerstwa został wezwany do Paryża na konsultacje, podczas rozmowy z dziennikarzami w Canberze zarzucił Australii, że świadomie wprowadzała Francję w błąd.

Prezydent Francji Emmanuel Macron stwierdził, że premier Australii, Scott Morrison, okłamał go co do planów Canberry w kwestii umowy na zakup okrętów podwodnych

- A ponieważ chodziło o coś więcej, niż dostarczenie okrętów podwodnych, ponieważ była to umowa dotycząca suwerenności, połączona z przekazaniem ściśle tajnych informacji, sposób, w jaki zostało to rozwiązane był ciosem w plecy - dodał.

Australijskie media ujawniają treść SMS-a, jakiego prezydent Emmanuel Macron wysłał do premiera Australii Scotta Morrisona dwa dni przed ogłoszeniem ustanowienia partnerstwa między Australią, USA a Wielką Brytanią, którego następstwem było zerwanie przez Australię kontraktu na zakup we Francji konwencjonalnych okrętów podwodnych.

- Tak nie zachowują się partnerzy, a tym bardziej przyjaciele - stwierdził Thebault, który po raz pierwszy od czasu zerwania umowy łączącej Australię z Francją wypowiedział się publicznie na temat stosunków dwustronnych.



W niedzielę prezydent Francji Emmanuel Macron stwierdził, że premier Australii, Scott Morrison, okłamał go co do planów Canberry w kwestii umowy na zakup okrętów podwodnych. Morrison zaprzeczył tym słowom twierdząc, że wyjaśniał Macronowi, iż konwencjonalne okręty podwodne nie spełniają zmieniających się potrzeb strategicznych Australii.