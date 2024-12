Katarzyna Kacperczyk: Pacjent to nie tylko leki i terapie

Myślę, że państwa członkowskie również dostrzegają rosnącą rolę zdrowia i to, że przyszedł czas na dyskusję o znaczeniu zdrowia w polityce publicznej, sektorowej i we wszystkim, co robimy na forum Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że w czasie naszej prezydencji uda nam się rozpocząć szerszą debatę na temat znaczenia zdrowia w kontekście całościowej agendy unijnej, która będzie kontunuowana w kolejnych latach i odzwierciedlona w konkretnych inicjatywach.

Trzeci priorytet dotyczy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Chcemy skupić się na tym zagadnieniu w kontekście mediów społecznościowych, nowych rozwiązań cyfrowych oraz wyzwań i zagrożeń z nimi związanych. To temat, który wywołał bardzo duże zainteresowanie ze strony wszystkich państw członkowskich. To również problematyka, którą omawialiśmy z Komisją Europejską od kilu miesięcy. Wydaje się, że rezultatem tych rozmów jest to, że zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży znalazło się nie tylko w priorytetach nowego komisarza ds. zdrowia, ale stało się również priorytetem przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen. Wszystkie państwa członkowskie dostrzegają ogromne znaczenie kryzysu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, w skali z jaką do tej pory nie mieliśmy do czynienia. Państwa starają się też wprowadzać nowe rozwiązania w tym zakresie. My po raz pierwszy wprowadzimy tę problematykę do unijnej agendy i rozpoczniemy szeroką dyskusję na ten temat na forum Unii. Mam nadzieję, że znajdzie on odzwierciedlenie w konkretnych inicjatywach unijnych. Zamierzamy przyjąć konkluzje Rady Unii Europejskiej ukierunkowane właśnie na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w kontekście nowych mediów społecznościowych i nowych technologii. Planujemy też ogłoszenie raportu zawierającego pierwsze rekomendacje, które będą uwzględniać istniejące instrumenty zapobiegania i ograniczania kryzysu zdrowia psychicznego. Wypracują je państwa członkowskie, Komisja Europejska we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia i naukowcami.

Priorytetem polskiej prezydencji w obszarze zdrowia jest również europejski pakiet farmaceutyczny. Jaką rolę ma do odegrania Polska w procedowaniu tych przepisów?

Nie chodzi tu tylko o pakiet farmaceutyczny, ale o szersze podejście do kwestii bezpieczeństwa lekowego i zapewnienia pacjentom faktycznego dostępu do leków. Ważne jest wspieranie konkurencyjności sektora farmaceutycznego i budowanie przewagi Unii Europejskiej w tym obszarze. Będziemy promować konkurencyjność w ludzkim wymiarze, bo tu też trzeba pamiętać, że konkurencyjność, wspieranie rozwoju zdolności produkcyjnych w Europie oraz innowacje muszą służyć pacjentom. To bezpieczeństwo pacjentów jest naszym ostatecznym celem.