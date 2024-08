Podczas badania klinicznego nad szczepionką na raka płuc, do którego się zakwalifikował, przyjął sześć zastrzyków w ciągu pół godziny, co pięć minut jedną dawkę. Szczepionka będzie podawana przez sześć tygodni, a kolejnym krokiem będzie podawanie jej przez 54 tygodnie co trzy tygodnie. Zastrzyki mają zawierać różne nici RNA. Przez to, że leczenie z pomocą szczepionki jest tak długie i częste, mobilizuje stale układ odpornościowy do walki z chorobą.

Testy szczepionki na raka płuc w czterech ośrodkach w Polsce

W Polsce wybrano cztery ośrodki, w których przeprowadzane będą badania kliniczne nad szczepionką BNT116:

Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy;

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku;

Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie;

NZOZ Medpolonia w Poznaniu.

Kto kwalifikuje się do badania klinicznego szczepionki na nowotwór płuc?

W Polsce wciąż poszukiwani są pacjenci kwalifikujący się do badania klinicznego szczepionki mRNA BNT116. Mogą się do niego zgłosić osoby, które przeszły zabieg operacyjny radykalny, czyli jest szansa na całkowite, trwałe wyleczenie nowotworu.

– Wciąż trwa rekrutacja do badania pacjentów z rakiem płuca, u których możliwe jest operacyjne leczenie nowotworu i którzy spełniają kryteria kwalifikacji. To bardzo obiecująca metoda i chociaż jest za wcześnie, by podawać konkrety, to wstępne wyniki są bardzo zachęcające – powiedział w rozmowie z PAP prof. Dariusz M. Kowalski.