Podczas uroczystej gali zbiorą pieniądze na pacjentów z niedosłuchem

Wydarzenie jest okazją do przybliżenia postaci podopiecznej Fundacji, Joanny Białasz, która niedawno dołączyła do grona Changemakerów World Hearing Forum. Changemaker to osoba, której historia i zaangażowanie stanowią inspirację dla innych, motywując do podejmowania działań na rzecz opieki nad słuchem oraz poprawy życia osób z utratą słuchu.

Podczas Gali odbędzie się również aukcja, w której licytowane będą dzieła sztuki wybitnych artystów, a dochód z aukcji zostanie przeznaczony na działalność statutową Fundacji oraz rozwój programu „Usłysz Nas – Nie Wykluczaj". Program ten ma na celu zwiększenie wsparcia edukacyjnego i psychologicznego dla dzieci z niedosłuchem, ich rodzin oraz nauczycieli.

W trakcie wydarzenia zostaną również wręczone wyróżnienia "Złote Ślimaki", symbolizujące wytrwały postęp w przełamywaniu barier komunikacyjnych i społecznych, w czterech kategoriach: Biznes i Korporacje, Społeczni Bohaterowie, Zdrowie i Opieka, Sztuka, Kultura, Kreacja.

Więcej informacji o Fundacji oraz przedmiotach dostępnych na aukcji znajduje się na stronie https://fundacjaslysze.pl.