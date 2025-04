Kalifornia wyprzedziła Japonię i stała się czwartą gospodarką świata

Gubernator Kalifornii ostrzega przed cłami Donalda Trumpa

Gubernator Gavin Newsom, Demokrata i potencjalny kandydat na prezydenta w wyborach w 2028 r., złożył pozew kwestionujący uprawnienia prezydenta Trumpa do nakładania cła, które spowodowało zakłócenia na rynkach światowych i w handlu. „Choć świętujemy ten sukces, zdajemy sobie sprawę, że nasz sukces jest zagrożony przez lekkomyślną politykę taryfową obecnej administracji federalnej” — powiedział. „Gospodarka Kalifornii napędza kraj i musi być chroniona” - dodał.

Donald Trump twierdzi, że jego wojna handlowa jedynie wyrównuje szanse po latach oszukiwania USA, a cła są próbą zachęcenia firm do przenoszenia fabryk i miejsc pracy do USA. Jest to jeden z głównych filarów jego programu ekonomicznego, podobnie jak obniżka stóp procentowych, mająca na celu obniżenie kosztów pożyczek dla Amerykanów.

Nowe dane pokazują, że PKB Kalifornii jest wciąż niższy od PKB USA, który wynosi 29,18 bln USD, Chin, który wynosi 18,74 bln USD oraz Niemiec, który wynosi 4,65 bln USD. Dane pokazują też, że Kalifornia rozwijała się najszybciej spośród tych krajów. Natomiast gospodarka Japonii jest pod presją z powodu malejącej i starzejącej się populacji, co oznacza, że jej siła robocza się kurczy, a koszty opieki społecznej rosną. W tym tygodniu MFW obniżył prognozę wzrostu gospodarczego dla Japonii i prognozował, że bank centralny będzie podnosił stopy procentowe wolniej niż wcześniej oczekiwano z powodu wpływu wyższych taryf.