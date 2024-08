Mocna wiara w cięcia stóp procentowych przez Fed

Cena złota przebiła podczas wtorkowej sesji poziom 2525 USD za uncję i ustanowiła kolejny rekord. Funt brytyjski stał się najsilniejszy od ponad miesiąca wobec dolara. Amerykańska waluta lekko traciła też wobec złotego. Za 1 dol. płacono we wtorek nawet poniżej 3,85 zł. Na rynku dawały o sobie znać oczekiwania inwestorów co do rozpoczęcia przez Fed cyklu cięć stóp procentowych. Rynek jest mocno przekonany, że zacznie się on we wrześniu, a o stopniowym luzowaniu polityki pieniężnej mówiła niedawno m.in. Mary Daly, szefowa oddziału Rezerwy Federalnej w San Francisco. Inwestorzy czekają na piątkowe wystąpienie szefa Fedu Jerome’a Powella na sympozjum w Jackson Hole, podczas którego może on udzielić wskazówek dotyczących planów obniżek stóp.

Szwedzkie obniżki

Luzowanie polityki pieniężnej kontynuuje Riksbank, czyli bank centralny Szwecji. We wtorek obniżył on główną stopę procentową o 25 pkt baz., do poziomu 3,5 proc. Była to jej druga obniżka w tym roku. Takiej decyzji spodziewali się wcześniej analitycy.

Na cięcia stóp pozwala hamowanie inflacji konsumenckiej. W lipcu wyniosła ona 2,6 proc., czyli pozostała na czerwcowym poziomie, najniższym od września 2021 r. Inflacja w Szwecji osiągnęła szczyt w grudniu 2022 r. na poziomie 12,3 proc.

– Sytuacja szwedzkich bankierów centralnych jest bardziej jednoznaczna niż większości władz monetarnych na świecie. Zdecydowanie nie jest to przy tym położenie godne pozazdroszczenia. Gospodarka od wielu kwartałów balansuje na krawędzi recesji, PKB w całym roku wzrośnie o około 0,5 proc. r./r. Konsumpcja jest w zapaści, a pogłębia ją słabość rynku pracy obrazowana przez wzrost stopy bezrobocia do 9 proc. Przy inflacji pozostającej pod kontrolą konieczne jest szybkie i zdecydowane wsparcie koniunktury. Luzowaniu i złagodzeniu tonu nie stoi na przeszkodzie słabość korony szwedzkiej, która w przeszłości miała znaczny wpływ na decyzje bankierów centralnych – wskazuje Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.

– Patrząc w przyszłość, będzie niewiele znaczących danych gospodarczych przed kolejnym posiedzeniem Riksbanku w przyszłym miesiącu. Myślimy więc, że kolejne cięcie stóp jest już przesądzone, biorąc pod uwagę projekcje przedstawione przez decydentów. Spodziewamy się cięcia stóp na każdym posiedzeniu Riksbanku do końca tego roku, gdyż dane sondażowe sugerują dalsze hamowanie inflacji bazowej oraz usługowej. Sądzimy, że decydenci będą chcieli luzować politykę pieniężną, by wspomóc słabnącą gospodarkę – twierdzi Adrian Prettejohn, ekonomista z firmy Capital Economics.