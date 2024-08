Pod koniec lipca Bank Rosji podniósł prognozę inflacji na 2024 rok do 6,5–7,0 proc. z wcześniej zakładanych 4,3–4,8 proc. Bank podniósł też główną stopę procentową o 200 punktów bazowych do 18 proc., najwyższego poziomu od dwóch lat. Miało to ograniczyć wzrost cen i zmniejszyć wysoki stopień przegrzania popytu w gospodarce. Prezeska banku Elwira Nabiullina uprzedziła, że w tym roku żadnego obniżania stóp już nie będzie.

Zależność od importu nie spadła

Przed wojną rosyjski handel detaliczny bazował na imporcie. W niektórych sektorach jak IT zakupy za granicą zabezpieczały aż 80 proc. popytu. Po wprowadzeniu przez Zachód sankcji ma wiele towarów, rosyjscy importerzy musieli znaleźć nowych dostawców, co często wiązało się ze wzrostem kosztów np. transportu z odległych krajów.

Czytaj więcej Handel Rosja uzależnia się od Chin. Importuje coraz więcej towarów high-tech Chiny stają się dla Rosji coraz ważniejszym dostawcą. W ciągu dziesięciu miesięcy rosyjskie firmy kupiły w Państwie Środka towary o wartości 90 miliardów dolarów. To głównie maszyny, urządzenia, elektronika. A więc wszystko, od czego odcięły Rosjan sankcje sprowokowane agresją na Ukrainę.

W tym roku amerykańskie sankcje na moskiewski system finansowy w tym giełdę spowodował rosnące problemy z płatnościami importerów. Banki w krajach „przyjaznych” Rosji jak Chiny, Turcja czy ZEA odmawiają obecnie obsługi rosyjskich transakcji z obawy przed wtórnymi sankcjami USA. W piątek broker Raiffeisenbanku - rosyjskiego oddziały austriackiej grupy bankowej RBI (uznanej przez Ukrainę za sponsora rosyjskiej wojny) wprowadził zakaz dla klientów na transakcje z chińskim juanem - w czasie wojny najpowszechniej stosowaną walutą przez rosyjskich importerów. Wcześniej austriacki bank wstrzymał też otwieranie nowych rachunków brokerskich

Do tego dochodzą rosnące ceny paliw na rosyjskim rynku, spowodowane wypychaniem większości ropy i produktów naftowych na eksport, by zapewnić dopływ pieniędzy do wojennego budżetu Kremla. Po raz kolejny już władze w Moskwie musiały nałożyć embargo na eksport benzyn. Na razie obowiązuje do września.