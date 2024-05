Polacy coraz więcej wydają na luksus. Gdzie trafiają pieniądze zamożnych?

Więcej bogatych Polaków

To też efekt rosnącej liczby osób zamożnych i bogatych. KPMG podaje, że w Polsce w 2022 roku liczba tych przekraczających drugi próg podatkowy, czyli z dochodami ponad 120 tys. zł brutto w skali roku zwiększyła się o 51 proc. rdr do 1,5 mln osób. Dochody powyżej 20 tys. zł brutto miesięcznie osiągnęło 441 tys. osób, co oznacza wzrost aż o 37,7% w porównaniu z rokiem poprzednim. Osób bogatych, z zarobkami powyżej 50 tys. zł brutto miesięcznie, było nieco ponad 83,6 tys.

- Obserwujemy nieustanny wzrost liczby osób zamożnych w Polsce. Jest to trend utrzymujący się nieprzerwanie od wielu lat. Co ciekawe, pomimo podwyższenia progu podatkowego, wzrosła liczba osób zarabiających ponad 120 tys. zł rocznie. Ten wzrost można wytłumaczyć m.in. wysoką inflacją i pokaźnymi podwyżkami płac — mówi mówi Andrzej Marczak, Partner, Szef Zespołu ds. PIT w KPMG w Polsce. - Dodatkowo, napływ do Polski także dobrze zarabiających obywateli Ukrainy, zatrudnionych w międzynarodowych korporacjach, również mógł przyczynić się do wspomnianego wzrostu - dodaje.