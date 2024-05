Polski eksport słabnie. Kurczy się sprzedaż do Niemiec

Mniej ślemy do Czech, coraz więcej do Ukrainy, która jest już siódmym polskich rynkiem eksportowym

Jeszcze głębszy niż w przypadku Niemiec spadek miał miejsce w przypadku eksportu do Czech, trzeciego rynku dla producentów z Polski. Wartość sprzedaży do tego kraju wyniosła 5,3 mld euro i była mniejsza r/r o prawie 11 proc. Zwiększył się natomiast eksport do Wielkiej Brytanii (4,7 mld euro dało wzrost o 7,3 proc.), a zwłaszcza do Ukrainy (2,9 mld euro przy wzroście o 14,8 proc.). Ukraina jest w tej chwili siódmym rynkiem dla polskich eksporterów z 3,4-procentowym udziałem w całości zagranicznej sprzedaży, który w porównaniu z pierwszym kwartałem 2023 r. urósł o 0,6 pkt proc.

Czytaj więcej Dane gospodarcze Polska gospodarka urosła w pierwszym kwartale. GUS podał najnowsze dane o PKB Produkt krajowy brutto Polski zwiększył się w I kwartale br. o 1,9 proc. rok do roku po zwyżce o 1 proc. w IV kwartale ub.r. To najlepszy wynik od ponad roku, ale słabszy niż ekonomiści oczekiwali u progu minionego kwartału.

Silnik polskiej motoryzacji traci obroty

Według Konfederacji Lewiatan, stopniowo wygasa nasz jedyny czynnik napędzający przemysł, tj. szeroko pojęta branża motoryzacyjna. - Jeśli chodzi o usługi to motoryzacja wraz z transportem jest jedną z nielicznych branż, która trzyma jeszcze dodatnie saldo wymiany handlowej – komentuje Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Lewiatana. Co prawda, w ub. roku eksport tego sektora przekroczył rekordowy w historii poziom 50 mld euro, ale perspektywy na obecny rok są już słabsze.

Jak podaje firma analityczna AutomotiveSuppliers.pl, po raz pierwszy od kilku lat wyniki produkcji sprzedanej jak i eksportu polskiego przemysłu motoryzacyjnego za rok 2024 mogą okazać się niższe w porównaniu z rokiem poprzednim.

Słabnie napływ inwestycji zagranicznych

Konfederacja Lewiatan zwraca także uwagę na dwukrotnie mniejszy napływ inwestycji zagranicznych do Polski. - Eldorado z ostatnich dwóch lat dobiegło końca wraz z końcem wzrostu rentowności przedsiębiorstw – dodaje Zielonka.

W ubiegłym roku polski eksport wart był 351 mld euro, co w porównaniu z 2022 r. było wynikiem tylko nieznacznie lepszym – o 1,4 proc. Natomiast w przypadku rynków unijnych nawet minimalnie zmalał – o 0,1 proc.