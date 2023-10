Po decyzji RPP: czy będą kolejne cięcia stóp?

„Wraz z niską dynamiką aktywności gospodarczej będzie to oddziaływać w kierunku dalszego spadku dynamiki cen dóbr konsumpcyjnych w kolejnych kwartałach” – argumentuje RPP.

RPP w cyklu łagodzenia

Rada Polityki Pieniężnej podtrzymała, że dalsze jej decyzje będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, a także, że NBP może podejmować interwencje na rynku walutowym. Pytanie, jakie będą kolejne decyzje?

- Naszym zdaniem RPP znajduje się w środku cyklu łagodzenia polityki pieniężnej, ale od tej chwili będzie on realizowany w takich właśnie standardowych, małych krokach – komentuje Piotr Bartkiewicz, ekonomista Banku Pekao. - W takich kategoriach naszym zdaniem należy postrzegać kolejne decyzje RPP – każde posiedzenie może być decyzyjne, ale nie wszystkie takie będą. Spodziewamy się, że stopa referencyjna NBP spadnie do 5,5 proc. na koniec tego roku i do 4 proc. na koniec przyszłego roku – szacuje zespół ekonomistów Pekao.

Co powie prezes

- Szybkie osłabienie złotego po wrześniowej decyzji RPP, gdy stopy zostały ścięta aż o 0,75 pkt. proc., było zapewne ważnym argumentem, aby luzowanie polityki pieniężnej kontynuować już mniejszymi krokami, czyli obniżką o 0,25 proc. - ocenia też Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego.