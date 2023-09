Fracht i opłaty paliwowe obniżyły ceny usług w Niemczech

Jak podaje Federalny Urząd Statystyczny (Destatis), można to przypisać wyłącznie sektorowi gospodarki transportowo-magazynowej. Spadające stawki frachtowe i niższe opłaty paliwowe w transporcie morskim i lotniczym doprowadziły do ​​niższych cen zarówno tutaj, jak i dla spedytorów działających na niższym szczeblu łańcucha dostaw. Ceny wzrosły we wszystkich pozostałych obszarach usług.

Podobnie jak w I kwartale 2023 r., branża transportowo-magazynowa jako jedyna w sektorze usług odnotowała w II kwartale 2023 r. spadek cen na poziomie 13,3 proc. w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego. W dużej mierze odpowiedzialny za to był sektor żeglugi morskiej i przybrzeżnej, w którym spadek wyniósł 53,7 proc. Ze względu na słaby popyt światowy przedsiębiorstwa żeglugowe nie były w stanie w pełni wykorzystać swoich statków, co doprowadziło do spadku stawek frachtowych. Sektor lotniczy również odnotował spadek cen na poziomie 11,1 proc., a spedycja na poziomie 8,1 proc.. W tym drugim przypadku przyczyną spadku cen byli w szczególności spedytorzy morscy i lotniczy.

W drogowym transporcie towarowym, po ogromnych podwyżkach na koniec 2022 r. (+15,5 proc. w IV kwartale 2022 r. w porównaniu do IV kwartału 2021 r.), wzrost cen w II kwartale 2023 r. był niższy i wyniósł 5,5 proc. w porównaniu do w tym samym kwartale roku poprzedniego. W porównaniu do pierwszego kwartału 2023 roku nastąpił nawet spadek cen o 0,5 proc.

Na poziomie 2,5 proc. w porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego utrzymał się umiarkowany wzrost cen w sektorze informacji i komunikacji. Głównym czynnikiem wzrostu były usługi informatyczne. Oprócz wzrostu kosztów ogólnych, które przełożyły się na ceny, za wzrost odpowiedzialne były wyższe płace. Szczególnie w branży IT brak wykwalifikowanej kadry miał dodatkowy wpływ na ceny.

W sektorze usług profesjonalnych, naukowych i technicznych ceny w II kwartale 2023 roku wzrosły o 4,6 proc. w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego. Zwiększone koszty ogólne i wyższe wydatki na personel miały wpływ na wzrost cen we wszystkich obszarach. Ceny usług architektonicznych i inżynieryjnych wzrosły szczególnie gwałtownie , o 5,4 proc., głównie za sprawą branży budowlanej, gdyż wyższe koszty budowy wpłynęły na opłaty za usługi okołobudowlane. Branża przeglądów technicznych, fizycznych i chemicznych również odnotowała silny wzrost cen o 5,5 proc., w dużej mierze za sprawą wyższych cen za przeglądy pojazdów, które wzrosły o 6,0 proc.