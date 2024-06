Przypomniał przy tym, że konstytucja co prawda gwarantuje trwałość obywatelstwa – co oznacza, że nie można go utracić, a jedynie samemu można się go zrzec – ale kodeks postępowania administracyjnego przewiduje w podobnych sytuacjach możliwość zastosowania trybów nadzwyczajnych. Doprecyzował, że uchylenie decyzji o nadaniu obywatelstwa jest jednak niemożliwe, jeśli to dopiero po jej wydaniu człowiek podejmie działania zagrażające bezpieczeństwu państwa lub porządkowi publicznemu.

„Utrata” obywatelstwa. Zagrożeniem dla kraju są postawy i zachowania sprzeczne z normami

Argument o trwałości obywatelstwa w złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skardze podnosił sam zainteresowany. Wskazał też, że nikt nie wyjaśnił, w jaki sposób rzekomo miałby zagrażać państwu i przypomniał, że wymierzona mu wcześniej kara oscylowała wokół dolnej granicy przewidzianej za czyn sankcji.

Mężczyzna powołał się na fakt, że w Polsce ułożył sobie życie: ma żonę i dzieci, a także stabilne zatrudnienie oraz możliwość rozwijania kariery zawodowej. W jego mniemaniu utrzymanie w mocy decyzji odmownej będzie naruszało przepisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, gwarantującej mu prawo do życia rodzinnego i prywatnego.

WSA spojrzał jednak za sprawę podobnie jak organy administracyjne i również stwierdził, że wydanie prawomocnego wyroku nie jest konieczne, by „pozbawić” kogoś obywatelstwa. W myśl regulującej te kwestie ustawy za zagrożenie dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego mogą zostać uznane wszelkie postawy cudzoziemca i jego sposoby zachowania, kolidujące z porządkiem prawnym Polski. Wojewódzki sąd nie uznał argumentacji, jakoby mężczyzna pozbawiony został ochrony praw już nabytych, bo obywatelstwa nie nabył zgodnie z prawem.

Pranie pieniędzy wystarczająco poważne do „utraty” obywatelstwa

Ostatecznie sprawa znalazła swój finał przed NSA. Pełnomocniczka mężczyzny podtrzymała argumenty swojego klienta i powołała się na orzecznictwo sądów, które potwierdzać miały, że popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa nie może automatycznie dyskwalifikować człowieka jako potencjalnego obywatela naszego kraju. Powtórzyła również, że w polskim ustawodawstwie obowiązuje zasada domniemania niewinności – zaś niewinnym jest ten, kto nie został skazany prawomocnym wyrokiem.