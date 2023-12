Kraken. Waldemar Kraska zachęca do szczepień. "COVID-19 nie pozwala o sobie zapomnieć"

Waldemar Kraska przekazał, że nowa szczepionka na COVID-19 jest od 6 grudnia dostępna "w wielu punktach" szczepień. - Mamy 1630 punktów w Polsce dostępnych, z tego 1450 to lekarze POZ, lekarze rodzinni, 180 to apteki. Myślę, że tych punktów będzie z dnia na dzień przybywało - dodał.

- Mamy te szczepionki fizycznie w naszym kraju. To pierwsza partia, 210 tysięcy. Zamówiliśmy troszeczkę ostrożnie. Następna partia, 200 tysięcy, w tym tygodniu także do nas dotrze, czyli będzie ponad 400 tysięcy tych szczepionek - mówił wiceszef resortu zdrowia.

"Skuteczność tej szczepionki jest taka sama jak szczepionek innych firm"

- Ta szczepionka jest o tyle wygodniejsza, bo nie wymaga reżimu przechowywania w niskich temperaturach. To szczepionka białkowa, przechowywana w temperaturze od 2 do 8 stopni, czyli jest wygodniejsza do przechowywania w aptekach - zaznaczył Kraska.

Wiceminister zdrowia zachęcał do przyjęcia dawki nowej szczepionki osoby, które do tej pory nie zaszczepiły się na COVID-19, a także osoby, które przyjęły trzy dawki szczepionki. Zaznaczył, że nowa szczepionka jest przeznaczona także dla osób, które "miały cały pełny cykl" szczepień na COVID-19. - Polecam szczególnie osobom starszym - powiedział.

Waldemar Kraska dodał, że skierowania na szczepienie są wystawiane od trzech dni "dla wszystkich chętnych". Mówił, że można też udać się do lekarza rodzinnego, który wystawi skierowanie i wykona szczepienie. - Skuteczność tej szczepionki jest taka sama jak szczepionek innych firm - stwierdził.