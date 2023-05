Szef WHO mówi o kolejnej pandemii. Podkreśla, że trzeba się przygotować

Przemawiając na zgromadzeniu, kilka tygodni po zakończeniu globalnego stanu zagrożenia zdrowia w związku z pandemią COVID-19, Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział, że nadszedł czas, "aby przyspieszyć negocjacje w sprawie działań zapobiegających kolejnej pandemii".

Dyrektor generalny WHO w swoim przemówieniu do państw członkowskich agencji, ostrzegał, że następna pandemia z pewnością "zapuka do naszych drzwi". - Jeśli my nie wprowadzimy zmian, które muszą zostać wprowadzone, to kto to zrobi? A jeśli nie zrobimy tego teraz, to kiedy? – podkreślił szef WHO.

10-dniowe doroczne Światowe Zgromadzenie Zdrowia w Genewie, które zbiega się z 75. rocznicą powstania WHO, ma zająć się globalnymi wyzwaniami zdrowotnymi, w tym przyszłymi pandemiami, eliminacją polio i wspieraniem działań mających na celu złagodzenie stanu zagrożenia zdrowia na Ukrainie wywołanego inwazją Rosji.

194 państwa członkowskie WHO opracowują obecnie traktat w sprawach pandemicznych, który ma zostać przyjęty na przyszłorocznym zgromadzeniu. - aangażowanie tego pokolenia (w porozumienie w sprawie pandemii - red.) jest ważne, ponieważ to właśnie to pokolenie doświadczyło, jak straszny może być mały wirus – zaznaczył dyrektor generalny WHO.