W kolejnych latach minimalne wynagrodzenie szybko rosło, ale kwota wolna w PIT pozostawała bez zmian. W drugiej połowie roku 2024 trzeba więc było płacić ok. 115 zł miesięcznej zaliczki na PIT (przy 4,3 tys. zł brutto minimalnej płacy), a w 2025 r. będzie to już 153 zł na miesiąc (przy 4,66 tys. zł brutto płacy minimalnej). Z naszych wyliczeń wynika, że efektywna stopa w tym przypadku wzrosła 0 proc. w 2022 r. do 2,7 proc. w 2024 r. oraz do 3,3 proc. w 2025 roku!

Kiedy zaczynamy płacić 32 proc. PIT

Podobnie jest np. z minimalną emeryturą, od której też, począwszy od 2025 r., trzeba będzie zacząć płacić PIT. Ale realny wzrost obciążeń, jak zaznaczają eksperci, dotyczy też osób o średnich i wyższych zarobkach. Łukasz Kozłowski podaje przykład „przeciętnego” pracownika, który w 2022 r. zarabiał ok. 6 tys. zł brutto na miesiąc, i dla którego efektywna stopa podatkowa (po wszystkich reformach Polskiego Ładu) wynosiła ok. 4 proc. Ale w 2025 r. przy założeniu, że realne wynagrodzenie uwzględniające wzrost cen i kosztów życia pozostaje takie samo, jego efektywny PIT wzrośnie już do 5,1 proc. – Mowa więc o wzroście obciążeń o 1 pkt proc. zaledwie w ciągu kilku lat – zaznacza Kozłowski.

– Brak waloryzacji progów PIT powoduje, że inflacja wpycha coraz większą liczbę podatników w wyższy próg podatkowy – podkreśla też Marcin Mrowiec, ekspert ekonomiczny Grant Thornton. – I muszą zacząć płacić wyższe podatki, choć realnie, po uwzględnieniu inflacji, ich dochody wcale nie wzrosły tak mocno – dodaje.

Nie wiemy jeszcze, ile takich osób było w 2024 r., ale warto podkreślić, że przeciętne wynagrodzenia coraz bardziej zbliżają do tego progu. Przykładowo w 2022 r. przeciętna płaca brutto wynosiła ok. 6,7 tys. zł miesiąc, więc dystans do ok. 12 tys. zł (czyli poziomu płacy bruttu, od którego już zaczynamy płacić 32 proc. PIT) był dosyć znaczący. W 2024 r. przeciętne wynagrodzenia w większych firmach to już niemal 8,3 tys., a w 2025 r. ma to być nawet 9,5 tys. zł.