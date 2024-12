Policjanci ogłosili protest. Przyczyną zbyt niska podwyżka w budżecie

NSZZ Policjantów ogłosił akcję protestacyjną. Chcą 15 proc. podwyżki w budżecie

W reakcji na piątkowe głosowanie w Sejmie, Zarząd Główny NSZZ Policjantów ogłosił akcję protestacyjną.

„Związek, w ramach odpowiedzialności za swoich członków, próbował wszelkich możliwych środków, by osiągnąć porozumienie. Rozmowy odbywały się w dobrej wierze z naszej strony, staraliśmy się wypracować kompromis i nie raz podkreślaliśmy, że nie chodzi nam o konfrontację, ale o znalezienie rozwiązań, które będą satysfakcjonujące dla obu stron. Mimo to, rząd pozostał niewzruszony, ignorując nasze wnioski, a w konsekwencji także podstawowe zasady dialogu społecznego” – napisał Zarząd Główny NSZZ Policjantów.

„Rząd swoją bezczynnością i arogancją sprawił, że obecnie jedynym sposobem wyrażenia naszych postulatów i walki o godność funkcjonariuszy pozostaje akcja protestacyjna” – zaznaczyli związkowcy.

Czytaj więcej Społeczeństwo Policja apeluje o pomoc. Zaginął profesor warszawskiej uczelni Trwają poszukiwania 53-letniego Mirosława Kurkowskiego, profesora warszawskiej uczelni. Mężczyzna opuścił swoje mieszkanie i od tej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi.

Jak dodano, protest będzie trwał do momentu, aż „władze wykażą wolę do poważnych negocjacji” i „podjęcia realnych działań” zmierzających do realizacji postulatów NSZZ Policjantów.

„To MSWiA ponosi pełną odpowiedzialność za to, że sytuacja doprowadziła do eskalacji napięcia i zmusiła nas do podjęcia tej decyzji” – zakończyli związkowcy w oświadczeniu.