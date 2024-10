Priorytety wydatkowe rządu Tuska takie jak PiS

Drugie miejsce to nakłady na obronę narodową – 110 mld zł, w tym na wyposażenie i utrzymanie rosnącej pod względem liczby żołnierzy armii. Trzeba tu dodać, że łączne wydatki na bezpieczeństwo militarne Polski razem z pozabudżetowym Funduszem Wsparcia Sił Zbrojnych (oraz emeryturami) to łącznie aż 187 mld zł, czyli 4,7 proc. PKB.

Trzecia pozycja największych budżetowych wydatków to dział „rodzina”. To aż 97 mld zł, w tym niemal 63 mld zł pochłonie program wsparcia dzieci 800+, 8,4 mld zł zarezerwowano na program „Aktywny rodzic”. Kolejne zaś największe pozycje wydatkowe to obsługa długu Skarbu Państwa oraz rezerwy celowe.

Ciekawe, że w porównaniu z 2024 rokiem czołówka największych wydatków budżetowych w ogóle się nie zmieniła. W porównaniu zaś z 2019 rokiem, czyli okresem w miarę spokojnych, przedpandemicznych i przedwojennych czasów, zmieniła się kolejność na tej liście – mniej istotne były wówczas nakłady na wojsko, na obsługę długu czy na zdrowie. Ale czy to oznacza, że diametralnie zmieniły się priorytety wydatkowe rządu Tuska na tle rządu PiS?

– Priorytetem obecnego rządu jest szeroko pojęte bezpieczeństwo, zewnętrzne oraz wewnętrzne – komentuje Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. – Bezpieczeństwo zewnętrzne związane jest oczywiście z wojną za naszymi granicami, zaś to wewnętrzne oznacza dbałość, by nie budzić niepokojów społecznych, które mogłyby prowadzić do wzrostu poparcia dla partii skrajnie populistycznych – wyjaśnia.

– Oczywiście utożsamiam się z takimi celami, ale nie można ich osiągnąć w oderwaniu od wzrostu zamożności gospodarki. Jeśli nie zaadresujemy wszystkich poważnych wzywań stojących przed gospodarką w odpowiedni sposób, to utracimy pozycję kraju, który rośnie i stale się rozwija, a przez to utracimy możliwość zapewnienia bezpieczeństwa w każdym wymiarze. Nie chcę powiedzieć, że rząd nic nie robi w tym temacie, ale mylnie zakłada, że gospodarka może być którymś tam priorytetem w kolejności – ocenia Sobolewski.

Balast transferów

– Niestety, pod nowymi rządami mamy politykę kontynuacji – komentuje wprost Marcin Zieliński, główny ekonomista Fundacji FOR. – „Stare” transfery socjalne są utrzymywane, dodatkowo wprowadzane są nowe. W porównaniu z 2015 rokiem wydatki socjalne mają być o 3 proc. PKB wyższe. Za to wydatki na obronność, obliczane zgodnie z metodyką unijną, mają się zwiększyć o 1,6 proc. PKB w stosunku do 2015 roku – wylicza Zieliński. – To pokazuje, że wbrew narracji władz to nie wydatki na armię, ale właśnie wzrost „socjalu”, odpowiadają za bezprecedensowy wzrost wydatków publicznych w ostatniej dekadzie – zaznacza Zieliński.