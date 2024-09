W poniedziałek, 30 września, do rosyjskiego parlamentu wpłynął projekt budżetu Rosji na 2025 r. oraz lata 2026 i 2027 r. Po raz pierwszy cały dostępny jest w wersji elektronicznej. Gdyby go wydrukować, liczyłby 7000 stron.

Kreml: Coraz większy rozwój gospodarczy Rosji

Projekt powstał w oparciu o podstawową prognozę rozwoju społeczno-gospodarczego, według której do 2027 roku wzrost gospodarczy będzie się utrzymywał na poziomie 2,5–2,8 proc. Ministerstwo finansów oczekuje, że w latach 2028-2030 gospodarka kraju, który rozpętał trwającą trzeci rok wojnę, będzie jeszcze szybciej się rozwijać (3-3,2 proc. rocznie).

Przedstawiając budżet w Dumie wicepremier Dmitrij Grigorenko zauważył, że w tym roku po raz pierwszy pakiet budżetowy został przedstawiony wyłącznie za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji. Dodał, że aby przedstawić go w formie papierowej, tak jak to było do tej pory, konieczne byłoby wykonanie trzech egzemplarzy dokumentu dla każdego deputowanego, czyli łącznie 28 tys. stron.

Czytaj więcej Handel Kirgistan odciął Rosjan od importu towarów objętych sankcjami Spełniły się najgorsze obawy rosyjskich importerów. Nie mają już którędy sprowadzać objętych sankcjami towarów. Ostatni kanał przerzutowy zamknęły właśnie władze Kirgistanu. To efekt działania Białego Domu.

Jak informuje gazeta „Kommersant”, z projektu dokumentu wynika, że ​​w 2025 roku dochody Kremla mają wzrosnąć o 11,6 proc. w ujęciu rocznym. Wydatki będą rosły „nieznacznie” - o 2 bln rubli (80 mld zł) w przyszłym roku. Deficyt prognozuje się na poziomie 0,5 proc. PKB rocznie. Źródłem finansowania deficytu będą pożyczki, w efekcie których dług publiczny do końca 2027 roku może wzrosnąć do 18 proc. PKB. Władze zapewniają, że jest to poziom „bezpieczny ekonomicznie”.