Duża nadwyżka w kasie państwa w styczniu. Na jak długo starczy?

800+ nakręca wydatki

Wykonanie wydatków budżetu państwa po pierwszym miesiącu 2024 r. wyniosło 47,8 mld zł, jednocześnie było wyższe o ok. 4,5 mld zł (tj. o 10,4 proc.) w stosunku do stycznia 2023 r.

Resort finansów wylicza w komunikacie, że najwyższe wydatki odnotowano w następujących częściach budżetu państwa: subwencje ogólne dla samorządów (13,8 mld zł, co stanowi aż 11,7 proc. rocznego planu), ZUS (9,2 mld zł), obrona narodowa (3,7 mld zł), obsługa długu Skarbu Państwa (3,5 mld zł), budżety wojewodów (3,3 mld zł).

W relacji rok do roku, najmocniej wzrosły wydatki w zakładce budżetowej „ZUS” (o ok. 2,4 mld zł) co związane było z realizacją programu „Rodzina 800+” – od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia na dzieci wzrosła z 500 zł do 800 zł. Mocno też wzrosły subwencje dla JST (o 2,3 mld zł), w związku ze wzrostem wydatków na część oświatową subwencji ogólnej.

Nadwyżka w końcu zamieni się w deficyt

Za to koszty obsługi długu SP były o 1,8 mld zł mniejsze niż przed rokiem, w związku ze spadkiem stóp na rynku krajowym oraz bieżącym rozkładem obsługi długu. Niższe wykonanie odnotowano również w wydatkach na składkę do UE.

W sumie budżet państwa w pierwszym miesiącu 2024 r. odnotował 13,7 mld zł nadwyżki. W styczniu 2023 r. kasa państwa była 11,2 mld zł na plusie.