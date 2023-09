Zadłużenie pozabudżetowe wzrosło o kolejne 37 mld zł

W pierwszym półroczu 2023 r. najmocniej wzrosło zadłużenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – o ok. 17 mld zł (do 165,4 mld zł), Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych – o ok. 7 mld zł (do 17 mld zł) oraz Funduszu Pomocy – o 3,4 mld zł (do 9,5 mld zł). Zadłużenie na rzecz Tarczy Finansowej PFR nie zmieniło się (i wynosi 73,9 mld zł). Z kolei nadwyżka SPW i depozytów na rachunkach różnych publicznych funduszy umiejscowionych w BGK spadła aż o ok. 9 mld zł, do 7,5 mld zł.