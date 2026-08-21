W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Biznes krytykuje zmiany podatkowe

Organizacje pracodawców i przedsiębiorców ostro oceniają zapowiedziane przez rząd zmiany podatkowe. Business Centre Club wskazuje przede wszystkim na brak odpowiednio długiego vacatio legis, mimo wcześniejszych deklaracji rządu o co najmniej sześciomiesięcznym wyprzedzeniu. Polska Rada Biznesu ostrzega natomiast, że podwyżka CIT uderzy przede wszystkim w krajowe firmy, które mają mniejsze możliwości optymalizacji podatkowej niż międzynarodowe korporacje. Wyższe podatki mogą ograniczyć środki na inwestycje, innowacje i wynagrodzenia. Jednocześnie rząd przygotowuje podwyżkę CIT dla największych firm energetycznych i paliwowych – nawet do 30 proc. w 2027 r.

Trump zwiększa presję na Iran, ropa drożeje

Donald Trump zapowiedział gospodarczą wojnę z Iranem i izolację kraju na niespotykaną dotąd skalę. Wraz z rosnącym napięciem na Bliskim Wschodzie cena ropy Brent wzrosła do około 94 dol. za baryłkę. Rosną również koszty transportu surowców – stawki za wynajem nowoczesnych tankowców Suezmax na trasach z Bliskiego Wschodu do Azji przekroczyły 162 tys. dol. dziennie. Konflikt wpływa także na europejski rynek gazu. Według analiz Montel osiągnięcie przez Europę 80-procentowego poziomu zapełnienia magazynów w listopadzie może być niemożliwe, a kontrakty na gaz przekroczyły 65 euro za MWh.

Dług USA przekroczył 40 bilionów dol.

Dług Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy w historii przekroczył 40 bilionów dol. Departament Skarbu ostrzega przed rosnącym ryzykiem kryzysu fiskalnego. Problemem są zarówno rosnące koszty programów społecznych, jak i obniżki podatków, które nie wystarczają na pokrycie kosztów obsługi zadłużenia. Skala wzrostu jest imponująca – na początku pierwszej kadencji Donalda Trumpa dług USA wynosił mniej niż 20 bilionów dol.

Miliony dla zarządów spółek z GPW

W 2025 r. przeciętna spółka z głównego rynku GPW wypłaciła zarządowi 4,19 mln zł brutto. W przeliczeniu na jednego członka zarządu daje to 956,9 tys. zł, czyli o 4,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Najwięcej na wynagrodzenia zarządu przeznaczył Orlen – ponad 93 mln zł. Na drugim miejscu znalazł się CD Projekt z 53 mln zł, a na trzecim Santander Bank Polska, obecnie Erste, z 35 mln zł.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.