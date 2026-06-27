Denis Sztilerman, założyciel firmy produkującej ukraińskie pociski Flamingo, opublikował na portalu społecznościowym film, który przedstawia wystrzelenie pięciu pocisków. „Wołgograd z zadowoleniem przyjmuje sezonową migrację flamingów z Ukrainy. Ciąg dalszy nastąpi” – napisał Sztilerman.

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Eksplozje w Wołgogradzie

Uderzenie potwierdził oficjalnie prezydent Ukrainy.

„To (zakłady w Wołgogradzie –red) wielki kompleks przemysłowy, w którym wróg produkuje systemy artyleryjskie i specjalistyczny sprzęt wojskowy, a konkretnie komponenty wyrzutni rakiet do ataków na nasz naród. Odnotowano trafienie, a następnie pożar na terenie zakładu” – napisał Wołodymyr Zełenski. Podkreślił, że każdy rosyjski zakład obronny pracujący na rzecz wojny z Ukrainą jest uzasadnionym celem dalekosiężnych sankcji Ukrainy.

„Zasięg długoterminowych sankcji Ukrainy stale się rozszerza. To nasza codzienna presja kładzie podwaliny pod ostateczne ustanowienie godnego pokoju. Jestem wdzięczny każdemu ukraińskiemu inżynierowi i żołnierzowi, który zwiększa nasze możliwości w zakresie dalekosiężnych działań” – zauważył prezydent.

Opublikowane nagranie zawiera również wideo z ukraińskich kanałów monitoringu pokazujące eksplozje w Wołgogradzie. Sami mieszkańcy zgłosili serię eksplozji około godziny czwartej nad ranem. W internecie pojawiły się nagrania wideo, z których jedno najwyraźniej przedstawia pocisk uderzający w obiekt przemysłowy. Widać też liczne pożary. W przeddzień ataku Rosawiacja ogłosiła tymczasowe zamknięcie lotniska w Wołgogradzie.

Co produkują zakłady Tytan-Barrykady?

Ukraiński kanał monitorujący Exilenova+ twierdzi, że celem ataku była fabryka Tytan-Barrykady. Według Głównego Zarządu Wywiadowczego Ministerstwa Obrony Ukrainy, przedsiębiorstwo jest częścią Roskosmosu. Zakłady Tytan-Barrykady specjalizują się w technologii artyleryjskiej i rakietowej. Jest to jedno z kluczowych i najbardziej sklasyfikowanych przedsiębiorstw w krajowym przemyśle obronnym. Jest producentem uzbrojenia na dużą skalę w pełnym cyklu produkcyjnym, od projektu po produkt końcowy.

Opracowuje, testuje i produkuje wyrzutnie naziemne i zestawy do strategicznych systemów rakietowych Jars, Topol-M i Sarmata, a także samobieżne wyrzutnie do operacyjno-taktycznego systemu rakietowego Iskander-M. Zakład produkuje również systemy artylerii ciężkiej dużego kalibru, morskie stanowiska artyleryjskie oraz nadbrzeżne systemy przeciwokrętowe. Uderzenie w te zakłady może sparaliżować rosyjskie działania na Ukrainie.

Gubernator Andriej Boczarow potwierdził atak ukraińskich „szybkich celów powietrznych”, ale nie sprecyzował, który konkretnie obiekt został trafiony. Stwierdził, że „uszkodzone zostały zakłady produkcyjne wołgogradzkiego przedsiębiorstwa w rejonie krasnooktiabrskim”. Według oficjalnego adresu przedsiębiorstwa, w tym rejonie znajduje się zakład Tytan-Barrykady.