O ile jeszcze w pierwszej połowie zeszłego roku tylko niespełna połowa firm IT oceniała swoją sytuację dobrze lub bardzo dobrze, to pod koniec 2025 r. odsetek tych pozytywnych opinii wzrósł do 73 proc. Przy wyraźnym spadku negatywnych nastrojów. Równie dużą poprawę widać też w oczekiwaniach na przyszłość, czyli na 2026 r. – wynika z najnowszego „Barometru Nastrojów w Branży IT” przygotowanego przez branżową organizację SoDA we współpracy z firmą Future Processing.
Wyniki barometru potwierdzają obserwacje rekruterów i statystyki portali rekrutacyjnych, według których miniony rok przyniósł zauważalną poprawę koniunktury w IT. Badanie SoDA dowodzi, że zdecydowana większość, bo 80 proc. ankietowanych spółek IT liczy też na dalszą poprawę w 2026 r.
Optymistów jest teraz w IT o połowę więcej niż rok wcześniej, gdy firmy oceniały swoje perspektywy w 2025 r., podczas gdy ponad dwukrotnie spadł odsetek ocen negatywnych.
– To pokazuje, że branża wychodzi z fazy defensywnej i wraca do planowania rozwoju w horyzoncie 2026 r. – twierdzi Marta Kępa, wiceprezeska i COO SoDA, komentując dla „Rzeczpospolitej” wyniki Barometru. Według niej, druga połowa 2025 r. przyniosła wyraźny zwrot w nastrojach polskiej branży IT i nie jest to optymizm na życzenie, a coraz częściej wynik twardych wskaźników operacyjnych. Te twarde wskaźniki operacyjne będą też kluczowe w najbliższych miesiącach.
Jak zwraca uwagę Marta Kępa, w planach firm na 2026 r. widać nastawienie na optymalizację i wzrost: głównym priorytetem firm nadal jest sprzedaż, w tym poszukiwanie rynkowych nisz (by móc wyróżnić się na rynku), ale rośnie też waga rentowności i skalowania biznesu. Odsetek firm planujących skalowanie, czyli rozwój swej działalności wzrósł do 22 proc., czyli ponad dwukrotnie w porównaniu z I połową 2025 r.
Wpływają na to oczekiwania dotyczące marży brutto – odsetek firm spodziewających się jej poprawy w nadchodzących miesiącach, czyli w I połowie 2026 r., wzrósł do 57 proc., czyli ponad dwukrotnie w porównaniu z ocenami z początku ub.r. Na poprawę nastrojów spółek IT wpływają też ich oczekiwania związane z rozwojem AI – 78 proc. badanych spółek twierdzi, że będzie on miał pozytywny wpływ na ich rozwój w najbliższych 6 miesiącach. Zdaniem autorów raportu, wskazuje to na przejście „od testów do wartości biznesowej”, w tym do wzrostu efektywności, lepszego wykorzystania danych i szybszych decyzji.
Jak podsumowuje Marta Kępa, polska branża IT wchodzi w 2026 r. z dojrzałym optymizmem – z większą przewidywalnością operacyjną, ale też z pełną świadomością, że główne ryzyka nadal przychodzą z zewnątrz. Wśród nich najwięcej obaw budzi kurs walut, sytuacja geopolityczna i obciążenia podatkowe. Kurs walut (w tym zwłaszcza gwałtowne osłabienie dolara USA do złotego) i niepewna sytuacja geopolityczna bezpośrednio wpływają na biznes krajowej branży IT nastawionej w dużym stopniu na eksport swych usług. Wyniki barometru dowodzą jednak, że spółki dostosowują się do tych zewnętrznych trudności.
Poprawę ich nastrojów i nadzieje na przyszłość widać też w obliczanym przez SoDA wskaźniku PMI dla branży IT. Pod koniec 2025 r. wyniósł on 56,26 pkt (o 2,5 pkt. powyżej odczytu z I połowy ub.r.). Umocnił się więc powyżej granicy 50 pkt., co sygnalizuje rosnącą siłę nabywczą sektora i stopniową stabilizację warunków rynkowych.
Tę stabilizację widać m.in. na rynku pracy w IT; badane spółki mówią o spadku dobrowolnych rotacji pracowników, którzy ostrożniej zmieniają pracę, zwłaszcza, że trudniej im teraz o większą podwyżkę przy takiej zmianie. Średnia rotacja w firmach biorących udział w ankiecie wynosiła w II połowie ’25 ok. 8,2 proc. (w dużych firmach poniżej 6 proc.), czyli kilkukrotnie mniej niż w czasach hossy w IT, gdy w latach 2021-22 sięgała 20-25 proc.
Jednocześnie potwierdzona też w Barometrze SoDA poprawa koniunktury w IT zwiększyła też popyt na pracowników, choć jego skalę ogranicza ostrożna polityka firm dotycząca tzw. ławki, czyli rezerwowych pracowników, którzy nie są na razie przypisani do konkretnych projektów.
Jak ocenia Marta Prudel-Hankus, szefowa rekrutacji stałych (SAP/IT) w firmie Awareson, która specjalizuje się w rekrutacjach w IT, w minionym roku liczba ofert pracy wzrosła tam niemal o jedną trzecią w porównaniu z 2024 r., m.in. dzięki poprawie warunków makroekonomicznych, w tym spadkowi inflacji i wznowieniu inwestycji technologicznych. Jednak rekrutacje były prowadzone bardziej selektywnie niż w latach wcześniejszych – firmy stawiały na ekspertyzę, wiedzę, jakość i elastyczność w pracy kandydatów – dodaje ekspertka Awareson. Z barometru SoDA wynika, że także w 2026 r. rekrutacje w IT będą ostrożne i dopasowane do aktualnych potrzeb firm. Tylko co piąta planuje powiększenie swej ławki, podczas gdy 28 proc. zamierza ją ograniczyć. Największa grupa, ponad połowa, w najbliższych 6 miesiącach nie planuje tu zmian.
– Rynek nie wrócił do emocji sprzed lat, ale odzyskał stabilność, której wszystkim brakowało. W 2026 r. firmy będą rekrutować ostrożnie, ale konsekwentnie – przede wszystkim tam, gdzie technologia realnie wzmacnia biznes – twierdzi Mariusz Bąk, partner w firmie Awareson.
Również Marta Prudel-Hankus spodziewa się w 2026 r. dalszego wzrostu liczby ofert pracy w IT, choć w umiarkowanym tempie. Tym bardziej, że w branży postępuje automatyzacja części zadań i zmiana zakresów ról. Zdaniem ekspertki Awareson, popyt pracodawców będzie koncentrował się na rolach związanych z SAP, AI, Data, Cybersecurity oraz DevOps, szczególnie w połączeniu z kompetencjami backendowymi, w tym Pythonem.
