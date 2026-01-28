Jak zwraca uwagę Marta Kępa, w planach firm na 2026 r. widać nastawienie na optymalizację i wzrost: głównym priorytetem firm nadal jest sprzedaż, w tym poszukiwanie rynkowych nisz (by móc wyróżnić się na rynku), ale rośnie też waga rentowności i skalowania biznesu. Odsetek firm planujących skalowanie, czyli rozwój swej działalności wzrósł do 22 proc., czyli ponad dwukrotnie w porównaniu z I połową 2025 r.

Wpływają na to oczekiwania dotyczące marży brutto – odsetek firm spodziewających się jej poprawy w nadchodzących miesiącach, czyli w I połowie 2026 r., wzrósł do 57 proc., czyli ponad dwukrotnie w porównaniu z ocenami z początku ub.r. Na poprawę nastrojów spółek IT wpływają też ich oczekiwania związane z rozwojem AI – 78 proc. badanych spółek twierdzi, że będzie on miał pozytywny wpływ na ich rozwój w najbliższych 6 miesiącach. Zdaniem autorów raportu, wskazuje to na przejście „od testów do wartości biznesowej”, w tym do wzrostu efektywności, lepszego wykorzystania danych i szybszych decyzji.

Ostrożny optymizm w branży IT

Jak podsumowuje Marta Kępa, polska branża IT wchodzi w 2026 r. z dojrzałym optymizmem – z większą przewidywalnością operacyjną, ale też z pełną świadomością, że główne ryzyka nadal przychodzą z zewnątrz. Wśród nich najwięcej obaw budzi kurs walut, sytuacja geopolityczna i obciążenia podatkowe. Kurs walut (w tym zwłaszcza gwałtowne osłabienie dolara USA do złotego) i niepewna sytuacja geopolityczna bezpośrednio wpływają na biznes krajowej branży IT nastawionej w dużym stopniu na eksport swych usług. Wyniki barometru dowodzą jednak, że spółki dostosowują się do tych zewnętrznych trudności.

Poprawę ich nastrojów i nadzieje na przyszłość widać też w obliczanym przez SoDA wskaźniku PMI dla branży IT. Pod koniec 2025 r. wyniósł on 56,26 pkt (o 2,5 pkt. powyżej odczytu z I połowy ub.r.). Umocnił się więc powyżej granicy 50 pkt., co sygnalizuje rosnącą siłę nabywczą sektora i stopniową stabilizację warunków rynkowych.

Tę stabilizację widać m.in. na rynku pracy w IT; badane spółki mówią o spadku dobrowolnych rotacji pracowników, którzy ostrożniej zmieniają pracę, zwłaszcza, że trudniej im teraz o większą podwyżkę przy takiej zmianie. Średnia rotacja w firmach biorących udział w ankiecie wynosiła w II połowie ’25 ok. 8,2 proc. (w dużych firmach poniżej 6 proc.), czyli kilkukrotnie mniej niż w czasach hossy w IT, gdy w latach 2021-22 sięgała 20-25 proc.

Jednocześnie potwierdzona też w Barometrze SoDA poprawa koniunktury w IT zwiększyła też popyt na pracowników, choć jego skalę ogranicza ostrożna polityka firm dotycząca tzw. ławki, czyli rezerwowych pracowników, którzy nie są na razie przypisani do konkretnych projektów.