Aktualizacja: 22.01.2026 15:13 Publikacja: 22.01.2026 14:00
Małgorzata Adamkiewicz, przewodnicząca rady nadzorczej i współwłaścicielka Adamedu
Foto: mat. prasowe
Celem tej transakcji – jak poinformowała w czwartek polska firma – jest nie tylko zwiększenie mocy produkcyjnych, ale także „dywersyfikacja miejsc wytwarzania, wzmocnienie odporności łańcucha dostaw oraz bezpieczeństwa lekowego w Europie”.
W zakładzie pod Barceloną pracuje ponad 200 osób. Adamed zapowiada utrzymanie zatrudnienia i dotychczasowych warunków pracy. – Chcemy budować na tym, co już tam jest: na ludziach, ich wiedzy i doświadczeniu. To solidny zakład, który ma przed sobą przyszłość – zapewnia dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz, przewodnicząca rady nadzorczej i współwłaścicielka Adamedu. I jak dodaje, to projekt długoterminowy, w który chce inwestować.
Działający od pół wieku zakład w Riells wytwarza tabletki i kapsułki – ok. 75 mln opakowań leków rocznie. Trafiają do 77 krajów. Będzie drugą zagraniczną fabryką Adamedu, który od 2017 r. ma już wytwórnię w Wietnamie.
Zamknięcie transakcji ma nastąpić w II kwartale 2026 r. Do tego czasu – jak informuje firma – produkcja w Hiszpanii będzie prowadzona bez zakłóceń, a przejęcie będzie realizowane stopniowo. Po okresie przejściowym Adamed przejmie operacyjne zarządzanie. Wartości transakcji nie podano.
Sanofi podkreśla, że „zakład Riells odgrywa ważną rolę w dostarczaniu leków pacjentom na całym świecie”. – Zależy nam na długoterminowej stabilności i rozwoju zakładów produkcyjnych. Jesteśmy przekonani, że pod kierownictwem Adamedu zakład utrzyma najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa – mówi Marzia Bove, dyrektor ds. produkcji i łańcucha dostaw w klastrze General Medicines Sanofi.
Sanofi sprzedaje wytwórnię w Riells, bo chce inwestować w immunologię, ale przez kilka lat Adamed będzie tam produkował leki dla francuskiego koncernu.
Polska firma planuje inwestycje w Riells, zarówno w modernizację produkcji, infrastruktury i logistyki, jak i dostosowanie jej do obecnych oraz nowych produktów. Zakład ma się koncentrować na wytwarzaniu dużych ilości leków, głównie na rynek europejski. Kluczowe słowo: dywersyfikacja
– W dużych międzynarodowych firmach produkcyjnych standardem jest uniezależnianie się od jednego miejsca wytwarzania. Taka dywersyfikacja daje nam większą elastyczność i niezawodność operacyjną – mówi Paweł Roszczyk, dyrektor zarządzający Adamedu. – Hiszpania to dla nas strategiczna lokalizacja, blisko rynków Ameryki Łacińskiej, na których chcemy wzmacniać swoją obecność – dodaje.
Adamed jest obecny w Hiszpanii od 2009 r. – ma tam spółkę Adamed Laboratorios. Dla polskiej firmy to drugi rynek w Europie pod względem przychodów. Rodzima firma inwestuje też w kraju, ma tu dwie fabryki (Ksawerów i Pabianice, gdzie jest też centrum logistyczne). Do 2030 r. chce wydać 300 mln zł, m.in. na budowę fabryki leków wziewnych.
Przez pięć lat Adamed zwiększył produkcję leków z 2 mln do 3,5 mld tabletek rocznie. Przejęcie w Hiszpanii pozwoli mu zwiększyć ją do 2029 r. dwukrotnie. Leki Adamedu trafiają do ponad 80 krajów świata. Założona w 1986 r. polska firma rodzinna zatrudnia obecnie 2800 osób. Ma w portfolio niemal 900 produktów.
Źródło: rp.pl
