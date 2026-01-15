Aktualizacja: 15.01.2026 15:40 Publikacja: 15.01.2026 14:14
W jakich branżach ceny wzrosną w 2026 r.? Chodzi m.in. o transport, budownictwo i księgowość
Foto: Adobe Stock
Jak informuje portal WNP, wiele firm jest zmuszonych podwyższać ceny usług, mimo spadającej inflacji. Podwyżki w 2026 r. planuje większość firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Usługi biznesowe, budownictwo, transport i branże energochłonne – przede wszystkim w tych obszarach klienci mogą spodziewać się podwyżek cen w najbliższym czasie.
Portal wnp.pl przytacza dane z najnowszego raportu Grant Thornton „Firmy planują dalsze podwyżki cen” ze stycznia 2026 r. Wynika z niego, że aż 60 proc. małych i średnich firm zamierza podnieść ceny. Większość z nich (38 proc.) przewiduje, że wzrost wyniesie 5-7 proc. Tylko 3 proc. rozważa obniżki.
Powodów jest kilka. To m.in. wysokie koszty energii elektrycznej i gazu. Ale również wzrost płacy minimalnej i rosnące wynagrodzenia pracowników.
„Musimy pamiętać, że jesteśmy jednym z krajów o najniższej stopie bezrobocia w całej Unii Europejskiej. Pracowników brakuje, a więc płace będą cały czas rosły” – mówi dr Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thornton
Wzrost kosztów może być szczególnie dotkliwy dla transportu i logistyki. Mają na to wpływ nie tylko wysokie ceny paliw. Jak podaje portal wnp.pl, wchodzące w życie od 1 stycznia 2026 roku wyższe stawki myta w systemie eTOLL oraz podwyższone opłaty drogowe, według szacunków branży mogą zwiększyć koszty transportu nawet o kilkanaście procent.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
