Jak informuje portal WNP, wiele firm jest zmuszonych podwyższać ceny usług, mimo spadającej inflacji. Podwyżki w 2026 r. planuje większość firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Usługi biznesowe, budownictwo, transport i branże energochłonne – przede wszystkim w tych obszarach klienci mogą spodziewać się podwyżek cen w najbliższym czasie.

Portal wnp.pl przytacza dane z najnowszego raportu Grant Thornton „Firmy planują dalsze podwyżki cen” ze stycznia 2026 r. Wynika z niego, że aż 60 proc. małych i średnich firm zamierza podnieść ceny. Większość z nich (38 proc.) przewiduje, że wzrost wyniesie 5-7 proc. Tylko 3 proc. rozważa obniżki.

Powodów jest kilka. To m.in. wysokie koszty energii elektrycznej i gazu. Ale również wzrost płacy minimalnej i rosnące wynagrodzenia pracowników.