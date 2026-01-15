Rzeczpospolita
Klienci muszą się przygotować na podwyżki w 2026. Eksperci wskazują branże

Chociaż inflacja spada, w 2026 r. klienci nadal muszą się liczyć z podwyżkami cen w wielu branżach. Głównymi przyczynami są wysokie koszty energii, wynagrodzeń i usług zewnętrznych. Wzrost cen może objąć m.in. takie sektory jak budownictwo, transport czy księgowość i IT.

Publikacja: 15.01.2026 14:14

W jakich branżach ceny wzrosną w 2026 r.? Chodzi m.in. o transport, budownictwo i księgowość

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Jak informuje portal WNP, wiele firm jest zmuszonych podwyższać ceny usług, mimo spadającej inflacji. Podwyżki w 2026 r. planuje większość firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Te usługi będą droższe w 2026 r. O ile więcej zapłacą klienci?

Usługi biznesowe, budownictwo, transport i branże energochłonne – przede wszystkim w tych obszarach klienci mogą spodziewać się podwyżek cen w najbliższym czasie.

Portal wnp.pl przytacza dane z najnowszego raportu Grant Thornton „Firmy planują dalsze podwyżki cen” ze stycznia 2026 r. Wynika z niego, że aż 60 proc. małych i średnich firm zamierza podnieść ceny. Większość z nich (38 proc.) przewiduje, że wzrost wyniesie 5-7 proc. Tylko 3 proc. rozważa obniżki.

Powodów jest kilka. To m.in. wysokie koszty energii elektrycznej i gazu. Ale również wzrost płacy minimalnej i rosnące wynagrodzenia pracowników.

„Musimy pamiętać, że jesteśmy jednym z krajów o najniższej stopie bezrobocia w całej Unii Europejskiej. Pracowników brakuje, a więc płace będą cały czas rosły” – mówi dr Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thornton

Wzrost kosztów może być szczególnie dotkliwy dla transportu i logistyki. Mają na to wpływ nie tylko wysokie ceny paliw. Jak podaje portal wnp.pl, wchodzące w życie od 1 stycznia 2026 roku wyższe stawki myta w systemie eTOLL oraz podwyższone opłaty drogowe, według szacunków branży mogą zwiększyć koszty transportu nawet o kilkanaście procent.

Czytaj więcej: Czas na podwyżki. Te firmy podnoszą ceny w 2026 roku

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Gospodarka podwyżki cen ceny
