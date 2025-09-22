Więcej firm tworzy poduszkę finansową. Pomaga dobra koniunktura

Z tego artykułu dowiesz się: Jak zmienia się liczba firm posiadających rezerwy finansowe w porównaniu do minionych lat?

Jak wygląda rozkład branżowy pod względem poziomu rezerw finansowych na niespodziewane sytuacje?

Jaki jest obecny stan niespłacanych zadłużeń wśród polskich przedsiębiorstw?

Jakie są główne sektory z podwyższonym ryzykiem finansowym pod względem terminowości płatności?

Co wpływa na poprawę lub pogorszenie sytuacji finansowej w różnych sektorach gospodarki?

W jaki sposób ocenia się wiarygodność płatniczą przedsiębiorstw w obliczu rosnącej liczby zapytań?

Z badania wykonanego na potrzeby BIG InfoMonitor i BIK wynika, że większość przedsiębiorców (68 proc.) posiada dziś rezerwę finansową na wypadek nieprzewidzianych sytuacji. Takich firm jest przy tym o 8 pkt proc. więcej niż przed dwoma laty.

Foto: BIG InfoMonitor

Wielkość rezerw na złe czasy

Poduszki finansowe firm nie są jednak zazwyczaj zbyt duże. Co trzeci badany podaje, że dzięki posiadanej rezerwie jest w stanie utrzymać biznes przez pół roku i prawie tyle samo (29 proc.) twierdzi, że zgromadzonych środków wystarczy na 2-3 miesiące. Ciągle duża grupa firm, lecz co ważne mniejsza niż w poprzednim badaniu, informuje, że w ogóle takich rezerw nie posiada. Dwa lata temu żadnych oszczędności nie miał co trzeci przedsiębiorca (31 proc.), aktualnie nie ma ich 23 proc.

W ujęciu branżowym najwyższą rezerwę finansową, która w razie niespodziewanych sytuacji pozwoli nadal funkcjonować na rynku i utrzymać płynność finansową, posiada branża usługowa – 78 proc. pozytywnych odpowiedzi oraz sektor przemysłu – 74 proc. Najgorzej na tym tle wypadają przedstawiciele budownictwa oraz transportu – odpowiednio 48 proc. i 53 proc.