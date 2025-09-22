Rzeczpospolita
Więcej firm tworzy poduszkę finansową. Pomaga dobra koniunktura

Rośnie liczba firm, które są przygotowane finansowo na nieprzewidziane kłopoty. Niemal co czwarta firma nie ma żadnych wolnych środków na wypadek problemów z płynnością.

Publikacja: 22.09.2025 21:04

Foto: Adobe Stock

Piotr Skwirowski

Z badania wykonanego na potrzeby BIG InfoMonitor i BIK wynika, że większość przedsiębiorców (68 proc.) posiada dziś rezerwę finansową na wypadek nieprzewidzianych sytuacji. Takich firm jest przy tym o 8 pkt proc. więcej niż przed dwoma laty. 

Foto: BIG InfoMonitor

Wielkość rezerw na złe czasy

Poduszki finansowe firm nie są jednak zazwyczaj zbyt duże. Co trzeci badany podaje, że dzięki posiadanej rezerwie jest w stanie utrzymać biznes przez pół roku i prawie tyle samo (29 proc.) twierdzi, że zgromadzonych środków wystarczy na 2-3 miesiące. Ciągle duża grupa firm, lecz co ważne mniejsza niż w poprzednim badaniu, informuje, że w ogóle takich rezerw nie posiada. Dwa lata temu żadnych oszczędności nie miał co trzeci przedsiębiorca (31 proc.), aktualnie nie ma ich 23 proc. 

W ujęciu branżowym najwyższą rezerwę finansową, która w razie niespodziewanych sytuacji pozwoli nadal funkcjonować na rynku i utrzymać płynność finansową, posiada branża usługowa – 78 proc. pozytywnych odpowiedzi oraz sektor przemysłu – 74 proc. Najgorzej na tym tle wypadają przedstawiciele budownictwa oraz transportu – odpowiednio 48 proc. i 53 proc.

– Więcej firm posiada rezerwy finansowe, co świadczy o rosnącej, na skutek negatywnych doświadczeń z okresu pandemii i wysokiej inflacji, świadomości ryzyka i potrzebie zabezpieczenia płynności – komentuje dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk BIG InfoMonitor. – Branża usługowa i przemysłowa wykazują najwyższy poziom przygotowania finansowego na wypadek niespodziewanych sytuacji. To oznacza, że firmy z tych sektorów częściej i sprawniej budują rezerwy, lepiej zarządzają ryzykiem, mają większą odporność na wstrząsy rynkowe. Branża budowlana i transportowa wypadają najgorzej pod względem posiadanej poduszki finansowej. To może wynikać między innymi z dużej sezonowości działalności czy wysokich kosztów operacyjnych – dodaje.

Kto ma długi

Kwota niespłacanego zadłużenia polskich przedsiębiorstw po pierwszym półroczu 2025 r. sięgała 45,3 mld zł. Zaległości miało 318 tys. niesolidnych płatników. I choć liczba nierzetelnych płatników spadła, to ich łączne zaległe zobowiązania wzrosły. 

– Co to oznacza dla rynku? Ryzyko efektu domina, niewypłacalność jednej firmy może pociągać za sobą kolejne – ocenia Paweł Szarkowski, prezes BIG InfoMonitor.

W porównaniu z pierwszym półroczem 2024 r. w pierwszej połowie bieżącego roku ubyło 5662 (-1,7 proc.) firm z problemami finansowymi. Kwota ich łącznych zaległości urosła jednak o około 833 mln zł (2 proc.). Tym samym urosła też średnia zaległość, o 5064 zł. Dodatkowe porównanie także z pierwszą połową 2023 r. pokazuje, że tempo przyrostu zaległego zadłużenia przedsiębiorstw słabnie. Między czerwcem 2024 r. a czerwcem 2023 r. skok zadłużenia firm sięgnął blisko 3,2 mld zł (7,7 proc.). Liczba dłużników urosła wtedy o 8070 (2,6 proc.).

Zdaniem ekspertów BIG InfoMonitora w dużej części może to być wynikiem dość dobrej sytuacji gospodarczej, pozytywnej dynamiki PKB na poziomie ponad 3 proc., a także spadku stóp procentowych o 0,5 pkt proc. w okresie czerwiec 2024 – czerwiec 2025 oraz spadającej inflacji.

Średnio na jedną firmę przypada aktualnie ponad 142,3 tys. zł zaległych zobowiązań względem banków i kontrahentów, podczas gdy w czerwcu 2024 r. było to 137,3 tys. zł, a w czerwcu 2023 – 130,7 tys. zł.

Pogłębiają się jednak stare problemy firm, co widać w zasadzie w każdym sektorze gospodarki. Do branż o najwyższych przeterminowanych długach wciąż należy handel – już 9,1 mld zł, następnie przemysł – 7,4 mld zł,  budownictwo – 5,8 mld zł, transport i magazyny – 3,3 mld zł oraz obsługa rynku nieruchomości – 2,8 mld zł. Kwotę 2 mld zł przekraczają zaległości sektora HoReCa, a 1 mld zł wynoszą już łączne zaległe długi firm, które działają w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym. Blisko 859 mln zł wynoszą przeterminowane zobowiązania szeroko pojętej działalności usługowej.

Sektory podwyższonego ryzyka

BIG InfoMonitor zauważa też, że pomimo stabilnego średniego udziału nierzetelnych płatników w gospodarce na poziomie 4,5 proc. (przed rokiem 4,8 proc.), są sektory, gdzie sytuacja jest znacznie gorsza i łatwiej trafić na przedsiębiorstwo, które nie zapłaci w terminie. Do takich sektorów należą między innymi: transport i gospodarka magazynowa – 8,6 proc. (było 8,8 proc.), dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją – 7,2 proc. (było 7,3 proc.), górnictwo i wydobycie – 6,8 proc. (było 7,2 proc.), działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – 5,7 proc. (było 5,8 proc.) oraz działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – 5,1 proc. (było 5,4 proc.).

– Oznacza to, że w przypadku tych branż należy szczególnie uważnie dobierać partnerów biznesowych i na bieżąco sprawdzać ich wiarygodność płatniczą zarówno przed nawiązaniem współpracy, jak i w bieżących relacjach – komentuje Paweł Szarkowski. 

Firmy Sektor MŚP raport Finanse Działalność gospodarcza Przedsiębiorcy BIG Infomonitor zadłużenie

Z badania wykonanego na potrzeby BIG InfoMonitor i BIK wynika, że większość przedsiębiorców (68 proc.) posiada dziś rezerwę finansową na wypadek nieprzewidzianych sytuacji. Takich firm jest przy tym o 8 pkt proc. więcej niż przed dwoma laty. 

Wielkość rezerw na złe czasy

