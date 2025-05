Mamy dowód na siłę polskiego biznesu. Oto Lista 500 „Rzeczpospolitej”

PKB Polski w 2024 r. wzrósł o prawie 3 proc., ale to wcale nie znaczy, że firmom łatwo prowadziło się biznes. Dobrze pokazuje to najnowsza, już XXVII edycja Listy 500. Uwzględnione w zestawieniu firmy wypracowały w zeszłym roku w sumie ponad 2,6 bln zł przychodów ze sprzedaży. To nieznaczny spadek wobec 2,7 bln zł z poprzedniej edycji. Również o kilka procent spadły łączne kapitały własne. Jeszcze mocniej skurczył się wynik operacyjny i netto. Natomiast o jedną dziesiątą wzrosły koszty wynagrodzeń. I to przy zatrudnieniu, które rok do roku spadło do 1,6 mln z 1,8 mln osób. Według badania Grant Thorntona koszty pracy to najbardziej uciążliwa bariera w rozwoju dla przedsiębiorców. Jako „silną” bądź „bardzo silną” określa ją aż 81 proc. średnich i dużych firm. To o 16 pkt proc. więcej niż cztery lata temu. Drugą najbardziej bolesną barierą są ceny energii.