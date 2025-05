W branży drzewnej ubywa drewna, przybywa długów. Oto główny powód

Tymczasem problemy będą rosnąć przez spadek dostępności drewna. To efekt ograniczenia w jego pozyskaniu, jakie zostało wprowadzone z początkiem 2024 r. przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Objęło 1,3 proc. państwowych lasów. – Nikt tego z nikim nie konsultował: ani z branżą, ani ze środowiskiem naukowym ani z samorządami i mieszkańcami. Nie wzięto pod uwagę, jakie skutki gospodarcze i społeczne będzie miało takie ograniczenie – mówi Piotr Garstka, dyrektor biura Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego (PIGPD).

Tracą producenci, część wypadnie z rynku

Według badań Izby, ograniczenia w dostępnie do drewna będą przynosić negatywne skutki w polskiej gospodarce. Zwłaszcza, że plany rządu mają iść dalej i w przyszłości wyłączyć z użytkowania aż 20 proc. lasów. Przy realizacji takiego scenariusza, produkcja przemysłu drzewnego, meblarskiego i papierniczego miałaby spaść odpowiednio o 7 mld, 8 mld i 12,7 mld zł, a łączne straty segmentu gospodarki uzależnionego od dostaw drewna wyniosłyby ok. 27,7 mld zł rocznie. - Pracę w tych trzech branżach może stracić w sumie ok. 70 tys. osób, część ze 173 tys. firm zostanie zlikwidowana, a wszystkie poniosą straty. Cena wyrobów z drewna wzrośnie na krajowym rynku prawdopodobnie o ok. 15 do 20 proc. – ostrzega Garstka.

Już analiza dotycząca oferty sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe na I i II półrocze 2025 roku wskazuje na niepokojące zmiany mające wpłynąć na przyszłość sektora drzewnego w Polsce. Obawy budzi zwłaszcza spadek dostępności drewna wielkowymiarowego – kluczowego surowca dla przemysłu tartacznego. W ofercie na drugie półrocze widać znaczące ograniczenie podaży drewna dębowego oraz sosnowego, które stanowi podstawę produkcji wyrobów tartacznych. W przypadku drewna dębowego podaż spada o 16 proc. z 99,2 tys. m3 w pierwszym półroczu 2025 r. do niespełna 82,6 tys. w drugim półroczu. Największy spadek dotyczy lasów zarządzanych przez Rejonową Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu, gdzie pozyskiwanie drewna dębowego zmalało o jedna trzecią. To właśnie efekt ograniczeń, które objęły znaczną część lasów wokół Wrocławia.



Najgorzej na Podkarpaciu i Podlasiu

Według szacunków PIGPD, już sam spadek dostępności drewna o 65 tys. m3 oznaczałby brak surowca wystarczającego do zaopatrzenia około 4–5 średniej wielkości tartaków, w których zatrudnienie znajduje razem ok. 270 pracowników. W praktyce może to oznaczać upadłość tych zakładów, z konsekwencjami nie tylko dla ich właścicieli, ale również dla lokalnych społeczności. Według B+R Studio, zatrudnienie w branży drzewnej w grudniu 2024 r. wynosiło 89 tys. osób i było o 1 tys. mniejsze niż miesiąc wcześniej. Jeszcze na początku 2023 r. sięgało 97 tys. pracowników.