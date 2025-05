Nagrody o wartości nawet 1200 zł! Tak Bank Citi Handlowy kusi nowych klientów kartą kredytową Citi Simplicity.

Karta kredytowa to z jednej strony sposób na sfinansowanie niespodziewanych wydatków. Z drugiej: warto pamiętać, że przy spłacie zadłużenia w okresie bezodsetkowym, nie są naliczane żadne odsetki od transakcji. W przypadku części kart, również roczne czy miesięczne opłaty za ich użytkowanie mogą zostać zniesione, a dodatkowo niektóre banki oferują wręcz benefity dla aktywnych klientów. Słowem: przy odrobinie sprytu może się okazać, że korzystanie z karty kredytowej nie tylko nie wiąże się z żadnymi kosztami, ale wręcz można na tym dodatkowo zyskać.

W tym artykule przyglądamy się karcie kredytowej Simplicity w banku Citi Handlowy. Obecnie bank proponuje trzy interesujące oferty, które pozwalają na zdobycie wartościowych nagród i bonusów.

„Soczyste 1200 zł” z kartą Citi Simplicity

Klienci, którzy zdecydują się na wyrobienie karty Citi Simplicity, mogą skorzystać m.in. z promocji „Soczysta oferta Kartą Kredytową Citibank”. W jej ramach, po spełnieniu określonych warunków, można zdobyć w ciągu roku punkty w programie Bezcenne Chwile oraz karty podarunkowe Allegro o łącznej wartości 1200 zł.

Aby skorzystać z tej promocji, należy w ciągu pierwszego miesiąca po miesiącu zawarcia umowy zarejestrować kartę w programie Bezcenne Chwile oraz w Apple Pay lub Google Pay. Następnie za każdy miesiąc w ciągu pierwszych sześciu miesięcy, w którym wykona się kartą Citi Simplicity, za pomocą Google Pay lub Apple Pay, przynajmniej pięciu transakcji na łączną kwotę minimum 200 zł, otrzyma się 8 tys. punktów w programie Bezcenne Chwile. To m.in. równowartość 100 zł w voucherach na Allegro. Łatwo policzyć, że maksymalnie przez tych sześć miesięcy można zyskać łącznie równowartość 600 zł.

Co więcej, spełniając te same warunki (przynajmniej pięć transakcji miesięcznie za pomocą Apple Pay lub Google Pay, łącznie na minimum 200 zł) w kolejnych sześciu miesiącach, otrzyma się za każdy miesiąc kartę podarunkową Allegro o wartości 100 zł. Słowem, w drugim półroczu użytkowania karty również można zyskać 600 zł, a łącznie przez cały rok nawet 1200 zł. Co warto podkreślić, niespełnienie warunku w którymś z miesięcy nie dyskwalifikuje z możliwości otrzymania nagrody w kolejnych.

Aby skorzystać z oferty, należy złożyć wniosek o kartę Citi Simplicity w ramach oferty najpóźniej do 2 czerwca (lub do wyczerpania puli tysiąca umów). W trakcie wnioskowania bank będzie wymagał dokumentu dochodowego. Standardowo jest nim wyciąg z rachunku bankowego z wpływami z tytułu wynagrodzenia (albo np. emerytury) za ostatnich sześć miesięcy.

Nawet 1200 zł z kartą Citi Simplicity

Nieco krócej, bo do 26 maja (lub wyczerpania puli 2 tys. promocyjnych kart), można z kolei składać wnioski o kartę Citi Simplicity w ramach innej promocji. Tu można otrzymać nawet 1200 zł w formie cashbacku oraz punktów w programie Bezcenne Chwile.

Aby skorzystać z tej oferty należy przez pierwszych sześć miesięcy po zawarciu umowy, w każdym miesiącu dokonać transakcji kartą na kwotę co najmniej 300 zł. Za każdy miesiąc spełnienia tego warunku bank wypłaci 100 zł cashbacku. Łącznie można więc zyskać nawet 600 zł.

Podobne zasady obowiązują dla kolejnych sześciu miesięcy użytkowania karty (tj. od siódmego do dwunastego), z tą różnicą, że wówczas za każdy miesiąc, w którym kartą wydano minimum 300 zł, klient otrzymuje 8 tys. punktów w ramach programu Bezcenne Chwile. To de facto równowartość 100 zł w ramach vouchera na Allegro. Łącznie można uzyskać maksymalnie 48 tys. punktów. Oczywiście wcześniej należy zarejestrować się w programie – trzeba tego dokonać najpóźniej do końca szóstego miesiąca kalendarzowego po miesiącu zawarcia umowy o kartę.

Szybkie 400 zł z kartą Citi Simplicity

Trzecia promocja trwa do końca czerwca br. Aby z niej skorzystać trzeba - oczywiście już po zawnioskowaniu o kartę i jej aktywacji – przystąpić do programu Bezcenne Chwile. Należy to zrobić najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego po miesiącu zawarcia umowy o kartę. Już tylko za to klientowi przysługiwać będzie 16 tys. punktów w ramach programu. To równoznaczne np. z voucherem na 200 zł na Allegro.

Tyleż samo punktów będzie należało się osobom, które w pierwszym miesiącu po podpisaniu umowy o kartę, wydadzą nią łącznie przynajmniej 200 zł. Łącznie więc szybko można uzyskać nawet 32 tys. punktów (czyli równowartość 400 zł) w ramach programu Bezcenne Chwile.

Co to są Bezcenne Chwile?

Program Bezcenne Chwile to program lojalnościowy stworzony przez Mastercard dla posiadaczy kart tej marki. Uczestnicy zbierają punkty za codzienne zakupy, które można wymieniać na nagrody, zniżki lub wyjątkowe doświadczenia. Program promuje aktywne korzystanie z kart płatniczych i nagradza lojalnych użytkowników. Rejestracja w programie jest bezpłatna.

Ile kosztuje karta kredytowa Simplicity?

Jakie koszty wiążą się z używaniem karty kredytowej Citi Simplicity. Nawet… żadne. W ramach promocji, pierwszy rok jest bezwarunkowo darmowy. Co potem? Co do zasady opłata miesięczna wynosi 12 zł, ale bank zwraca ją pod warunkiem wydania w danym miesiącu minimum 1 tys. zł. Okres bezodsetkowy trwa 56 dni, co oznacza, że posiadacz karty ma od blisko miesiąca do niemal dwóch miesięcy (w zależności od momentu w trakcie okresu rozliczeniowego, w którym dokonał transakcji) na spłatę zadłużenia bez odsetek.

