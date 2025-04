Hanwha Aerospace będzie miała w tym podmiocie 51 proc. udziałów, a Grupa WB 49 proc. W dużym uproszczeniu polska strona będzie odpowiadała za nabycie działki i budowę hali, a koreańska zapewni technologie. Później działalność będzie prowadzona wspólnie. Założenie jest takie, że w przyszłości ta spółka, w której będą także pracowali polscy inżynierowie, będzie rozwijać kolejne pociski rakietowe.

- Dzięki temu przedsięwzięciu zyskamy szanse wspólnego wkroczenia na nowe rynki europejskie z konkurencyjnymi, sprawdzonymi w walce technologiami rakietowymi — powiedział Billy Boo-hwan Lee, szef Hanwha Aerospace PGM Business Group.

Finalna umowa spółki powinna zostać zawarta najpóźniej w lipcu. – Jeśli zagraniczny biznes wnosi technologię i możliwości rozwoju dla polskich zakładów zbrojeniowych, to jest to krok w absolutnie dobrym kierunku – stwierdził z kolei Paweł Bejda, wiceminister obrony odpowiedzialny za modernizację Wojska Polskiego. - Jeszcze raz gratuluję i wierzę, że wkrótce spotkamy się przy podpisaniu umowy między Agencją Uzbrojenia a państwa firmą joint venture na dostawę pocisków rakietowych o zasięgu 80 kilometrów, wyprodukowanych w Polsce – mówił polityk podczas podpisania tego porozumienia.

Państwowa zbrojeniówka się nie dogadała

Warto pamiętać, że zanim doszło do negocjacji z Grupą WB, Koreańczycy próbowali się porozumieć z Polską Grupą Zbrojeniową. Strony się jednak nie dogadały. To nie jest odosobniony przypadek – na razie bez sukcesu toczą się także rozmowy między PGZ a koreańskim Hyundai Rotem dotyczące współpracy przy produkcji czołgów K2.

Co na utworzeniu tej joint venture zyska strona polska? Grupa WB wchodzi w domenę rakietową, w której dotychczas nie była obecna i będzie miała dostęp do technologii, których do tej pory nad Wisłą nie było. Jeśli uda jej się stworzyć sieć lokalnych kooperantów, to za kilka czy być może kilkanaście lat, faktycznie będziemy mieli w Polsce kompetencje do samodzielnej budowy rakiet, czego od lat nam brakuje. To skok do wyższej ligi przemysłów zbrojeniowych.