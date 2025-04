Polski boom na chińskie auta. Imponujące liczby

Wzrost popytu na chińskie samochody będzie wykorzystywać branża leasingu i długoterminowego wynajmu samochodów. – Widzimy zainteresowanie klientów chińskimi markami – przyznała Monika Constant, prezes Związku Polskiego Leasingu. Zdaniem Macieja Matelskiego, dyrektora Biura Kompetencji ds. Rynku Samochodów Osobowych w PKO Leasing, wynika to nie tylko z atrakcyjnych cen często o 20–30 proc. niższych niż w przypadku europejskich odpowiedników, ale także z coraz lepszego poziomu technologii i bogatego wyposażenia. Według Anety Nowak, menedżera w EFL, rynek marek chińskich wydaje się atrakcyjny zwłaszcza dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Ta grupa przedsiębiorców stanowi też główną grupę finansujących zakup leasingiem.

Chińskie marki samochodów cieszą się rosnącą popularnością w całej Europie. Jak podaje globalna branżowa firma analityczna Jato, choć w styczniu 2025 r. cały europejski rynek odnotował spadek, to chińskie marki samochodowe nadal zyskiwały na popularności, rosnąc o ponad połowę wobec stycznia 2024 r. Ich rynkowy udział zwiększył się w tym czasie z 2,4 proc. do 3,7 proc.

Im tańsze auta, tym atrakcyjniejsze

Według zajmującej się analizami i doradztwem firmy Escalent wśród nowych nabywców samochodów sentyment do chińskich marek samochodowych systematycznie rośnie. I gdy produkty wyprodukowane w Chinach generalnie pozostają w tyle pod względem wiarygodności w porównaniu z innymi krajami, to ich postrzeganie zmienia się w sektorze motoryzacyjnym. – Odkryliśmy, że na poziomie ogólnym wiarygodność towarów z Chin ma tendencję do znacznego ustępowania innym krajom. Ale gdy skupiamy się na samochodach, ta różnica jest już trochę mniejsza, a ludzie są skłonni zmienić zdanie w celu uzyskania samochodu o porównywalnej cenie i jakości – mówi Mark Carpenter, dyrektor zarządzający Escalent UK.

Cena jest kluczowym czynnikiem motywującym do zakupu. Z badań Escalent, które objęło ponad 1600 nabywców nowych samochodów we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, wynika, że średnio obniżka ceny o 27 proc. sprawia, że chińskie samochody stają się atrakcyjne, a jedna trzecia respondentów wyraża zainteresowanie, jeśli różnica w cenie pomiędzy ich europejskimi odpowiednikami wynosi od 11 do 20 proc. Problemem pozostaje natomiast wartość rezydualna chińskich aut. W przypadku nowych, mało znanych jeszcze marek takiej wyceny wartości rezydualnej trudno dokonać.