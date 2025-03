Promowali ją celebryci i była warta miliardy. Firma testująca DNA ogłosiła upadłość

– Oczekujemy, że proces nadzorowany przez sąd przyspieszy nasze wysiłki w celu rozwiązania problemów operacyjnych i finansowych, z którymi się borykamy, w tym dalszej redukcji kosztów oraz uregulowania zobowiązań prawnych i związanych z dzierżawą. Wierzymy w wartość naszych ludzi i naszych aktywów i mamy nadzieję, że ten proces pozwoli naszej misji pomagania ludziom w dostępie, zrozumieniu i korzystaniu z ludzkiego genomu trwać dalej z korzyścią dla klientów i pacjentów – dodał Jensen.

Założona w 2006 roku przez Anne Wojcicki, Lindę Avey i Paula Cusenzę firma 23andMe zyskała największą popularność dzięki usłudze badań genetycznych skierowanych bezpośrednio do konsumenta. Polegało to na tym, że klienci dostarczali próbkę śliny, która była następnie poddawana analizie laboratoryjnej w celu wygenerowania raportów dotyczących pochodzenia i genetycznych predyspozycji do chorób. Nazwa firmy nawiązuje do 23 par chromosomów w diploidalnej komórce ludzkiej. Do skorzystania z oferty 23andMe zachęcały między innymi takie amerykańskie gwiazdy, jak Oprah Winfrey, Eva Longoria i Snoop Dogg.