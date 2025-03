Do kogo skierowana jest państwa oferta i ile mogą wynieść dopłaty w sektorze rolniczym?

Ogólna kwota zabudżetowana na ten rok to ponad 900 milionów złotych, więc zapewniam, że wszyscy rolnicy, którzy będą chcieli skorzystać z dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych, będą mieć taką możliwość. Ubolewam wręcz, że tylko ok. 40 proc. areału jest ubezpieczane. Dobrze byłoby osiągnąć poziom przynajmniej 80 proc., więc ta przestrzeń do zagospodarowania jest olbrzymia, a środki finansowe są zabezpieczone w budżecie państwa. Zachęcamy rolników do tego, żeby ubezpieczali się, bo w ten sposób chronią swoje plony.

Od jakich ryzyk rolnicy mogą się ubezpieczać?

To jest rynek regulowany – możliwe jest ubezpieczenie np. od ryzyka gradu, przymrozków, skutków złego przezimowania, nawalnego deszczu, lawiny i innych wymienionych w ustawie. Oczywiście jest możliwość dokupienia zabezpieczenia od innych ryzyk, które już nie są dotowane, jak na przykład transport plonów, ich ochrona w magazynie czy też pożar.

A czy świadomość ubezpieczeniowa wśród rolników z roku na rok się zwiększa?

Świadomość ubezpieczeniowa rośnie, największa jest oczywiście wśród dużych rolników, produkujących na rynek. Oni nie szczędzą środków na ubezpieczanie upraw, które przypominam, że jest dotowane przez państwo w wysokości do 65 proc. Tak można zabezpieczyć swoje plony, do czego gorąco zachęcam nie tylko tych dużych, ale także i mniejszych producentów rolnych.

Oprócz klasycznych upraw refundowane jest też ubezpieczenie hodowli zwierząt. Dzięki Ministrowi Rolnictwa Czesławowi Siekierskiemu i jego rozporządzeniu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa refunduje do 70 proc. składki, jeśli chodzi o ubezpieczenie ryzyk występujących na skutek 36 chorób zakaźnych. My w ubezpieczeniach zwierząt jesteśmy potentatem, bo jesteśmy jedynym towarzystwem na rynku, które zdecydowało się ubezpieczać wszystkie zwierzęta, w tym m.in. bydło, trzodę chlewną, kozy, owce itd.

Oprócz tego warto podkreślić, że rolnicy posiadają sprzęt i maszyny rolnicze warte miliony złotych. W związku z powyższym ubezpieczenia Agrocasco wymagają często banki lub firmy leasingowe, ale to ubezpieczenie przydaje się też gdy sprzęt kupowany jest za gotówkę. Jego awaria bądź wypadek sprawia, że warto mieć ten produkt. Ubezpieczamy też samochody i nieruchomości rolników, a także oferujemy ubezpieczenia dotyczące wyjazdów turystycznych.

