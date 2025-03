W dzisiejszym odcinku podcastu „Twój Biznes” między innymi:

USA podnosi cła – kto straci, kto zyska?

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała raport dotyczący wpływu amerykańskich ceł importowych na globalną gospodarkę. Zgodnie z prognozą, wprowadzone i zapowiedziane taryfy zmniejszą wzrost światowego PKB o 0,2%, co oznacza spowolnienie do 3,1% w bieżącym roku. Co ciekawe, skutków wojny handlowej nie odczują Chiny ani Rosja, które już wcześniej ograniczyły handel z USA i dywersyfikowały eksport. Największymi poszkodowanymi będą natomiast Meksyk, Kanada oraz kraje Unii Europejskiej.

Nowe cła obejmujące import samochodów i stali mają spowolnić wzrost gospodarczy strefy euro o 0,3%. Według OECD najbardziej dotkniętym państwem w UE będą Niemcy, których prognozowany wzrost PKB został obniżony do zaledwie 0,1%. Polska odczuje skutki wojny celnej w mniejszym stopniu, ale dla całej Europy sytuacja może oznaczać większe napięcia w relacjach transatlantyckich.

Ceny energii elektrycznej spadają

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) informuje, że globalne ceny energii kontynuują spadki, zapoczątkowane w ubiegłym roku. Hurtowe ceny energii w Unii Europejskiej są obecnie średnio o 20% niższe niż w 2023 roku, głównie dzięki tańszym surowcom energetycznym. Jednak raport podkreśla, że w Europie rośnie liczba godzin z ujemnymi cenami energii, co wynika z regulacji i braku elastyczności systemu elektroenergetycznego.

W Polsce produkcja energii z mikroinstalacji OZE osiągnęła rekordowy poziom 8,5 TWh w 2024 roku. To kolejny sygnał, że zielona transformacja nabiera tempa, choć eksperci ostrzegają, że system energetyczny wymaga lepszej integracji odnawialnych źródeł energii, aby uniknąć destabilizacji sieci.