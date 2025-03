Energetyka jądrowa – czy Unia się opamięta?

Choć Clean Industrial Deal uwzględnia rozwój małych reaktorów jądrowych (SMR). – Komisja Europejska bardzo broni się przed przyznaniem, że energetyka jądrowa jest nam potrzebna – mówi Wiech krytykując politykę unijną wobec atomu:

Zwraca uwagę, że choć kraje wychodzące z atomu (jak Niemcy) tracą, to Unia wciąż nie wspiera wystarczająco tej technologii. – Francja, która stawia na atom, obniża rachunki za prąd. ETS jej nie obchodzi, bo 96% energii to czyste źródła – podkreśla Wiech.

Czytaj więcej Atom Atomowe plany inwestora i inspektora jądrowego. Kiedy wniosek o pozwolenie na budowę? Rozpoczęcie prac przygotowawczych, dalsze badania geologiczne, negocjacje umów z Amerykanami i finansowanie – to prace Polskich Elektrowni Jądrowych na kolejne miesiące. W cieniu zmagań PEJ pracują eksperci Państwowej Agencji Atomistyki, którzy certyfikują prace przy budowie pierwszej elektrowni jądrową. Liczą oni, że PEJ złoży wniosek o pozwolenie na rozpoczęcie budowy najdalej w 2026 r. Sama budowa ma rozpocząć się w 2028 r.

Czy Polska nadrobi zaległości w energetyce?

Polska planuje uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej w 2036 roku, ale to za mało, by całkowicie zastąpić węgiel. – Przez najbliższe 10 lat będziemy opierać się na miksie OZE, gazu i węgla – przewiduje ekspert.

Choć w Polsce mówi się o potencjale małych elektrowni wodnych, Wiech studzi entuzjazm. – Ich łączny potencjał to około 2 GW, czyli tyle, co dwa reaktory jądrowe. To nie rozwiąże problemu – zaznacza.

Ukraina w europejskim systemie energetycznym?

Podczas wizyty w Kijowie przewodnicząca KE Ursula von der Leyen zapowiedziała synchronizację ukraińskiego systemu elektroenergetycznego z unijnym. Wiech ocenia to sceptycznie: – Dopóki trwa wojna, to szalenie ryzykowny ruch. Nie stać nas na handel energią z krajem, który może nagle doznać poważnej awarii wskutek sabotażu.