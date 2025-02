Telekomunikacyjne firmy podzielą się gotówką

Grupa Deutsche Telekom, w tym jej część – T-Mobile Polska, partner Orange Polska przy sieci komórkowej – ogłosiły w środę wyniki finansowe za 2024 r. Zarówno w Bonn, jak i w Warszawie menedżerowie firmy mówili o sukcesach.

Grupa DT podała, że zrealizowała podniesione prognozy, a w jej kasie zostało nawet więcej gotówki (wolnych przepływów finansowych), niż ostatecznie zapowiadała. T-Mobile Polska policzył zaś, że ma za sobą najlepszy rok od dziesięciu lat, jeśli chodzi o przychody i zyski.

W telekomunikacji, pomijając efekt fuzji i przejęć, trudno o skokowe przyrosty biznesu. Powodem do zadowolenia zarządzających jest już sam fakt odnotowania wzrostu względem wcześniejszego roku.

Przychody Grupy DT, której istotna część biznesu to T-Mobile US, w 2024 r. urosły o 3,4 proc., do 115,8 mld euro, skorygowany wynik EBITDAal o 6,2 proc., do 43 mld euro, ale zysk netto spadł o 37 proc., do 11 mld euro. Spadek zysku to efekt nadzwyczajnie wysokiego wyniku w 2023 r. uzyskanego ze sprzedaży aktywów (wież komórkowych).