Firma zaznacza, że informacja dotycząca 5 mln dolarów była niezwiązana z listem intencyjnym. Google zapowiedział dodatkowe granty właśnie tej wysokości z Google.org, czyli filantropijnej jednostki koncernu, na programy szkoleniowe organizowane we współpracy z zewnętrznymi partnerami. Granty te nie są częścią podpisanego porozumienia i nie są bezpośrednio związane z przeszkoleniem 1 mln osób. To był pozytywny dodatek do zapowiedzi głównego projektu.

Google działa w Polsce od 2005 r. i ma tu obecnie największe centrum inżynieryjne firmy w Unii Europejskiej. Biura Google w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu zatrudniają ponad 2 tys. pracowników. Zespoły programistyczne i inżynieryjne pracują nad globalnymi projektami, od zaawansowanych technologii chmurowych i rozwiązań AI, po ChromeOS i Pixel. W 2022 r. firma zainwestowała 700 mln dol. w zakup i rozwój kompleksu biurowego The Warsaw HUB.

Kluczowe inicjatywy firmy obejmują otwarcie specjalnej przestrzeni dla polskiej społeczności startupowej Google for Startups Campus Warsaw w 2015 r., uruchomienie regionu Google Cloud w 2021 roku w ramach strategicznego partnerstwa z Operatorem Chmury Krajowej oraz wielomilionowe inwestycje w 2023 roku w umowy PPA na zieloną energię z lokalnymi partnerami na projekty solarne i wiatrowe.