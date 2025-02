Z powodu opieszałości administracji w podejmowaniu decyzji tracimy rynki eksportowe, co z kolei powoduje, że mamy mniej środków na badania i rozwój i zmodernizowanie infrastruktury produkcyjnej. Potrzebujemy teraz odważnego przywództwa. Ostatnie reformy przeprowadzone przez instytucje, które same potrzebują reform, nie dały efektów. Teraz, kiedy jest już osoba odpowiedzialna z efektywność rządu, deklarujemy swoje wsparcie i jesteśmy gotowi pomóc, jeśli tylko będzie to potrzebne” — deklaruje w liście do Muska GA-ASI.

Do tego wezwania przyłączyły się L3Harris Technologies, inna amerykańska firma zbrojeniowa, która już na początku stycznia, jeszcze przed objęciem ponownej prezydentury przez Donalda Trumpa, apelowała do Elona Muska, aby jak najszybciej zmienił zasady zakupów Pentagonu.

Czytaj więcej Orzeł Innowacji Rodzimy sektor bezpieczeństwa potrzebuje polskich innowacji Autonomiczne drony, bezzałogowe amfibie na gąsienicach, mobilne źródła energii, nowatorskie radary akustyczne oraz zaawansowana łączność 6G – to tylko niektóre z projektów powstających w zaciszach laboratoriów start-upów nad Wisłą.

Tureckie drony są poszukiwane na rynku

Amerykańskim firmom chodzi o powstrzymanie tureckiej dominacji na rynku dronów wojskowych, zdominowanym przez tureckiego Baykara. Turecki sprzęt, zwłaszcza drony rozpoznawczo-bojowe Bayraktar TB2, wykorzystywany jest przez Ukraińców w wojnie z Rosjanami (Turcy na Ukrainie mają swoją fabrykę), a także w Azerbejdżanie oraz w Afryce.

TB2 jest najczęściej wykorzystywanym sprzętem tego typu na świecie. Baykar produkuje również ciężkie drony Akinci i pracuje nad Kizilelma, pierwszym lekkim tureckim dronem bojowym.

W 2023 roku aż 90 proc. dochodów Baykaru pochodziło z eksportu. Jego wartość sięgnęła 1,8 mld dol. w porównaniu z 1,2 mld dol rok wcześniej. Turecka firma ma podpisane umowy z 34 krajami na dostawy TB2 i z 10 krajami, które wybrały ciężkie drony Akinci.