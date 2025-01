Firma z polskimi korzeniami rozpycha się w Szwajcarii

Na zdjęciu od lewej: Guido Buehler, Non-Executive Member of Board, zondacrypto; Przemysław Kral, CEO, zondacrypto, Mark Dambacher, CEO, Incore Bank, Roger Darin, Head of New Markets, Incore Bank

Foto: mat. pras.