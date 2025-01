Najważniejsze informacje:

USA blokuje eksport chipów – Chiny mogą na tym skorzystać

Donald Trump nie wycofał ograniczeń eksportowych na najnowocześniejsze półprzewodniki, a eksperci alarmują, że może to zahamować rozwój polskiego sektora AI. Limit 50 tys. chipów wydaje się wysoki, ale w dłuższej perspektywie może okazać się niewystarczający. Zdaniem Borysa Stokalskiego z Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, takie działania mogą skłonić kraje do korzystania z chińskich technologii, co paradoksalnie wzmocni Pekin. Czy Polska powinna naciskać na USA w sprawie zniesienia ograniczeń?

Polski eksport na Ukrainę rośnie mimo spadku w innych sektorach

W 2024 roku wartość eksportu do Ukrainy przekroczyła 11 mld euro, obejmując głównie paliwa, pojazdy, broń i maszyny. Polska liczy na dalszy rozwój wymiany handlowej oraz udział w odbudowie Ukrainy po wojnie.