Tematy ważne dla gospodarki i biznesu, doborowe grono panelistów – tak będzie wyglądać tegoroczna odsłona EEC Trends. Wydarzenie stanowi prolog 17. Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC, 23–25 kwietnia w Katowicach) i kamień milowy w przygotowaniach agendy tego wydarzenia.

– EEC Trends to kluczowy moment w cyklu życia całorocznego projektu, jakim jest Europejski Kongres Gospodarczy. Jego agendę tworzymy w toku rozmów i konsultacji i to właśnie w lutym przybiera ona ostateczny kształt – podkreśla Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator EEC i EEC Trends. – Zależy nam, by program EEC był jak najbardziej aktualny i odpowiadał na coraz to nowe wyzwania trudnej współczesności, stąd odwołania do kwestii bezpieczeństwa czy polskiej prezydencji. Agenda ma też odzwierciedlać prognozy kluczowe dla rozwoju gospodarczego, dlatego dużo czasu poświęcimy zielonej transformacji i digitalizacji – dodaje.

Na EEC Trends zaplanowano dziesięć debat. Będą dotyczyły m.in. transformacji energetyki i jej znaczenia dla rozwoju i konkurencyjności gospodarki, kluczowych inwestycji infrastrukturalnych, roli polskich firm na globalnym rynku, cyfryzacji gospodarki, kondycji przemysłu zbrojeniowego i rynku pracy. Konferencji będzie towarzyszyć wieczorna gala WNP Awards.

Rejestracja na EEC Trends trwa na stronie konferencji: trends.eecpoland.eu.

