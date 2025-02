Materiał powstał we współpracy z Grupą PTWP

Ponad 800 osób – decydentów, właścicieli największych firm w Polsce, top menedżerów i ekspertów – wzięło udział w tegorocznej konferencji EEC Trends, która odbyła się w Warszawie. Podczas konferencji bardzo wiele uwagi poświęcono gospodarce, transformacji energetycznej Unii Europejskiej i sposobom jej realizacji – także w kontekście konkurencyjności unijnych przedsiębiorstw.

Ten temat bardzo mocno wybrzmiał w debacie inaugurującej EEC Trends. Jerzy Buzek, były premier i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz przewodniczący Rady Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC), przyznał, że jest to najważniejsze wyzwanie dla prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.

– To priorytet numer jeden, bo nie da się zrealizować żadnego innego priorytetu, np. z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego czy zdrowotnego, jeśli nie mamy dobrej, konkurencyjnej gospodarki, a tego Europie brakuje – mówił Buzek.

Zwrócił też uwagę na opublikowany 29 stycznia przez Komisję Europejską „Kompas konkurencyjności”, wskazujący strategiczne kierunki działań Unii w najbliższych latach. Są to m.in. takie obszary, jak likwidacja luki technologicznej, ścisłe połączenie dekarbonizacji i drogi do neutralności klimatycznej z konkurencyjnością gospodarki, obniżenie cen energii czy niezależność Europy, szczególnie w obszarze surowców krytycznych. – Kompas skoryguje w europejskim Zielonym Ładzie to, co było przedmiotem gorzkich uwag biznesu. Chcemy dać luz gospodarce – podkreślił Jerzy Buzek.

Na potrzebę zmian w unijnych regulacjach wskazywali także uwagę inni uczestnicy debaty konferencji. Mówili m.in., że regulacje takie jak Fit For 55, która zakłada osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 roku, są ideą wspaniałą, ale „nieżyciową”, i że są na to inne sposoby. Dlatego m.in. biznes pokłada duże nadzieje w inicjatywie Komisji Europejskiej „Clean Industrial Deal”, która ujrzy światło dzienne 26 lutego. Ma ona wspierać firmy w osiąganiu neutralności klimatycznej bez osłabiania ich pozycji na globalnym rynku.

Mowa była także o tym, że Unia musi zwiększyć nacisk na intensywność technologiczną i innowacyjność oraz iść w kierunku deregulacji, gdyż tylko poluzowanie ograniczeń może zatrzymać „wypychanie” przemysłu poza UE; obecna sytuacja nie ogranicza globalnych emisji, tylko przynajmniej część z nich przenosi w inne regiony świata. Jednocześnie zwracano uwagę, że w obecnej bardzo dynamicznej sytuacji geopolitycznej w skali globalnej potrzebne jest odejście od dotychczasowego myślenia, że jesteśmy w stanie przygotować stabilną strategię na wiele lat.

Podczas EEC Trends Michał Sołowow, jeden z czołowych polskich przedsiębiorców, przemysłowców i inwestorów, znajdujący się na czele list najbogatszych Polaków, ogłosił, że firmy, w których ma udziały, wybudują w Bułgarii mały reaktor jądrowy dla Solvay, międzynarodowego potentata chemicznego. Podał także, że należąca do niego grupa przemysłowa prowadzi zaawansowane rozmowy z rządem Wielkiej Brytanii, dotyczące udziału w brytyjskim programie atomowym.

Oprócz debat nad kluczowymi dla gospodarki tematami uczestnicy EEC Trends 2025 mogli też wysłuchać rozmów w cyklu EEC Talks. Na otwartej scenie dyskutowano ze znanymi ekonomistami, politykami czy osobowościami świata biznesu.

– Nie ma na świecie gospodarki odpornej na politykę – przyznał prof. Leszek Balcerowicz, były wicepremier i były prezes Narodowego Banku Polskiego. Przypomniał, że przez ostatnie dziesięć lat byliśmy w Polsce świadkami szybkiego rozwoju gospodarczego przy jednoczesnej złej polityce gospodarczej. Jego zdaniem skutki złych decyzji politycznych następują z pewnym opóźnieniem i to teraz będziemy zbierali ich żniwo, czyli będziemy rozwijać się i gonić Zachód wolniej, niż byśmy mogli.

Podczas EEC Trends wyróżniono również firmy, które odnoszą spektakularne sukcesy w biznesie lub poprzez swoje działania zmieniają na lepsze polską gospodarkę. Tytuły WNP Awards trafiły do Polskiej Grupy Biogazowej, Unimotu, Qemetica, polskich uczelni technicznych, MCI Capital, Griffin Capital Partners i IKEA w Polsce.

W tym roku, z uwagi na jubileusz 25-lecia portalu WNP.PL, przyznano także specjalne nagrody dla osobowości i firm, które w ubiegłym ćwierćwieczu szczególnie zapisały się w gospodarczej historii Polski. Ich laureatami zostali: Jerzy Buzek, Michał Sołowow, Marcin Bójko z LPP, Krzysztof Pawiński z firmy Maspex i Adam Góral z Asseco Poland.

Podczas EEC Trends w Warszawie odbyło się również spotkanie Rady Programowej Europejskiego Kongresu Gospodarczego – z udziałem uczestników projektu EEC Members, ukierunkowanego na całoroczny networking w gronie uczestników i partnerów EEC. Spotkanie połączonych gremiów było poświęcone planowaniu agendy najbliższej edycji Kongresu i integracji środowiska EEC.

EEC Trends stanowi bowiem tradycyjnie wstęp do Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który w tym roku odbędzie się w dniach 23–25 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku w Katowicach. Organizatorem obu wydarzeń jest Grupa PTWP.

—Jeremi Jędrzejkowski

Materiał powstał we współpracy z Grupą PTWP