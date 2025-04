OZE – nowe moce, które potrzebują wsparcia

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z GRUPĄ PTWP

Energetyka i transformacja sektora energii to obszary, którym poświęcano bardzo dużo uwagi od samego początku Europejskiego Kongresu Gospodarczego (2009 rok). Nie zabraknie ich także podczas XVII edycji wydarzenia, tym bardziej, że w kontekście bezpieczeństwa gospodarczego mają one niebagatelne znaczenie. Jego hasło brzmi przecież „Razem dla bezpiecznej przyszłości. United for a safe future”.

Eksperci z branży energetycznej już za trzy tygodnie przyjrzą się w Katowicach m.in. kondycji rynku w OZE w Polsce i najważniejszym projektom związanych ze źródłami odnawialnymi. Spróbują odpowiedzieć na pytanie, jakie są warunki rozwoju takich projektów w naszym kraju (pod kątem m.in. lokalizacji, decyzji środowiskowych czy rynku wykonawczego, ale także unijnych regulacji), jakiego systemu wsparcia inwestycji w OZE potrzebuje biznes i jakie są możliwości przyłączania nowych mocy odnawialnych.

Wśród tematów znajdą się również m.in. udział polskiego przemysłu i branży budowlanej w budowie morskich i lądowych farm wiatrowych, a także innych inwestycjach w odnawialne źródła energii.

XVII Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się w dniach 23-25 kwietnia 2025 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i w Hali Widowisko-Sportowej Spodek w Katowicach. Rejestracja dla uczestników jest dostępna na stronie: www.eecpoland.eu