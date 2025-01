Podcast „Twój Biznes”: Francja naciska na Polskę w sprawie zakupów zbrojeniowych

Najważniejsze informacje:

Barometr Prezesów Rzeczpospolitej – rekordowe rotacje

Miniony rok zakończył się niemal pełną wymianą szefów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa – wskaźnik Barometru Prezesów wyniósł 94,3 pkt, co oznacza poziom niespotykany od lat. Nowy kodeks dobrych praktyk nadzoru właścicielskiego, nad którym pracuje ministerstwo, ma poprawić zarządzanie tymi spółkami. Jednak eksperci są sceptyczni co do realnych zmian i wskazują na konieczność głębszych reform w stylu skandynawskim lub francuskim.

